25-річна іспанка померла від легалізованої евтаназії після судової боротьби з батьками

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
25-річна іспанка померла від легалізованої евтаназії після судової боротьби з батьками
Протестувальники проти евтаназії стоять біля будівлі іспанського парламенту в Мадриді. Напис на банері іспанською мовою: «Уряд смерті»
фото: AP

25-річна Ноелія Кастільо боролася з психічними захворюваннями з підліткового віку та намагалася покінчити життя самогубством у жовтні 2022 року після сексуального насильства

У Барселоні завершилася резонансна справа Ноелії Кастільйо, яка протягом двох років виборювала в судах право на добровільну смерть. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

25-річна дівчина, яка страждала від тяжких психічних розладів після сексуального насильства та наслідків невдалої спроби суїциду, що прикувала її до інвалідного візка, отримала дозвіл на процедуру попри активний спротив батьків. У своєму останньому інтерв'ю Ноелія пояснила, що більше не має сил терпіти багаторічний біль, а її власне право на спокій має переважати над бажанням батьків бачити її живою.

25-річна Ноелія Кастільо
25-річна Ноелія Кастільо
фото: LaSexta

Судова тяжба Кастільйо стала однією з найгучніших в Іспанії з моменту легалізації евтаназії у 2021 році. Батько дівчини за підтримки консервативної організації «Abogados Cristianos» намагався довести, що через психічне захворювання донька не здатна приймати адекватні рішення. Проте незалежна медична комісія та суди всіх інстанцій, включно з Верховним судом Іспанії та Європейським судом з прав людини, встановили, що її стан є серйозним, невиліковним і спричиняє нестерпні страждання, що відповідає нормам закону.

Справа Кастільйо спровокувала нову хвилю дискусій в іспанському суспільстві щодо меж застосування закону про евтаназію. Опоненти рішення наголошують, що держава «підвела» молоду жінку, дозволивши їй померти замість забезпечення кращої психологічної та соціальної підтримки. Водночас прихильники права на смерть вказують на автономію особистості. За офіційними даними, з моменту ухвалення відповідного закону в Іспанії цією процедурою скористалися вже понад 1100 осіб.

Нагадаємо, німецькі близнючки-співачки Аліса та Еллен Кесслер пішли із життя, шляхом асистованого самогубства. Зірки міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» заявили, що вони більше не хочуть жити. 

Популярні сестри померли 17 листопада у віці 89 років. Вони покінчили з життям у власному будинку, що неподалік від Мюнхена. На місце смерті співачок прибула поліція, де знайшла їхні тіла. Правоохоронці оглянули будинок та не виявили ознак насильницького злочину.

