Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Іспанії спритники роками відмивали гроші, експлуатуючи українок

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
В Іспанії спритники роками відмивали гроші, експлуатуючи українок
В Іспанії викрили схему відмивання грошей
фото: Нацполіція

 В Іспанії викрили схему відмивання мільйонів євро через експлуатацію громадянок України

Правоохоронці Іспанії та України за підтримки Європолу та Інтерполу ліквідували злочинну мережу, яка відмивала мільйони євро, експлуатуючи українських біженок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

Як повідомляється, саме розслідування тривало два роки. Охоплювало воно відразу кілька напрямів кримінальної діяльності: торгівлю людьми, відмивання грошей та шахрайство.

За даними слідства, зловмисники вербували українських жінок, які перебували в уразливому стані, та переміщували їх до Іспанії. Там їх змушували оформлювати статус тимчасового захисту, щоб на їхні імена відкривати сотні банківських рахунків.

В Іспанії викрили схему відмивання мільйонів євро
В Іспанії викрили схему відмивання мільйонів євро
фото: Нацполіція

«За попередніми оцінками, у такий спосіб кримінальне угруповання отримало близько €4,75 млн», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, ці рахунки використовувалися для відмивання незаконних доходів через онлайн-платформи для азартних ігор та ставок. Використання законного статусу жінок дозволяло злочинцям уникати перевірок банківськими системами безпеки.

В Іспанії викрили схему відмивання мільйонів євро
В Іспанії викрили схему відмивання мільйонів євро
фото: Нацполіція України

У результаті міжнародної операції злочинну мережу вдалося ліквідувати. В Іспанії затримані 12 учасників: восьмеро – в Аліканте, четверо – у Валенсії. Ідентифіковані 55 потерпілих.

У межах слідства заморожені або заблоковані:

  • 153 банківські рахунки в 11 країнах світу,
  • вилучені 88 мобільних телефонів,
  • 20 комп’ютерів,
  • 500 SIM-карт,
  • чотири автомобілі,
  • 22 програмні боти,
  • €73 тис.
  • 4,2 $тис. готівкою,
  • €200 тис. у криптовалюті.

«Главком» писав, що у Києві шахраї під виглядом СБУ ошукали пенсіонерок на 9 млн грн. Слідство встановило, що фігуранти телефонували жінкам похилого віку та представлялись правоохоронцями. Під час розмов зловмисники застосовували залякування та маніпуляції й переконували киянок у необхідності терміново передати їм готівкові кошти нібито для перевірки їх походження через можливий зв’язок із державою-агресором.

Читайте також:

Теги: Україна Іспанія кримінал українка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час дефіциту ракет пілоти F-16 збивали дрони бортовими гарматами
Українські F-16 кілька тижнів залишалися без американських ракет
5 березня, 12:12
Буданов визнав, що Росія змогла суттєво вплинути на українське суспільство, руйнуючи критичну інфраструктуру
Буданов назвав головний успіх росіян узимку
28 лютого, 19:48
Бійці французької армії на облавку літака під час навчань «Оріон»
Елітні підрозділи Британії та Франції відпрацювали висадку місії в Україні
27 лютого, 07:51
Зловмисники планували переправити спеціалізоване обладнання до Росії транзитом через територію Білорусі
Польська поліція викрила схему контрабанди стратегічних товарів до РФ
25 лютого, 12:39
Україна узгодила з Transpetrol відновлення транзиту нафти
Київ назвав дату запуску транзиту російської нафти до Словаччини
24 лютого, 20:22
Сійярто підтвердив блокування фінансування України від ЄС через нафтовий транзит
Угорщина зірвала рішення кредиту Україні через суперечку навколо «Дружби»
20 лютого, 20:57
Поступитися після 12 років війни? Чому заяви Трампа викликають шок
Що насправді означає Трампове «поступитися» для України
17 лютого, 10:10
Зеленський зараз веде надзвичайно складну партію, де головним пріоритетом є зміст домовленостей, а не швидкість їхнього підписання
Україна входить у фазу «високих ставок» на переговорах. До чого готуватися?
15 лютого, 18:48
Для України в Мюнхені дуже важливо привернути максимальну увагу до російсько-української війни
Мюнхен-2026: що Україна має донести світу
13 лютого, 14:54

Соціум

У Росії чоловіка кинули за грати за коментар «Боже, храни Азов» та побажання здоров'я генералу ЗСУ
У Росії чоловіка кинули за грати за коментар «Боже, храни Азов» та побажання здоров'я генералу ЗСУ
В Іспанії спритники роками відмивали гроші, експлуатуючи українок
В Іспанії спритники роками відмивали гроші, експлуатуючи українок
Хто потрапив до списку найбагатших людей: журнал Forbes назвав неочікувані імена
Хто потрапив до списку найбагатших людей: журнал Forbes назвав неочікувані імена
Пілоти Lufthansa анонсували страйк: що робити пасажирам
Пілоти Lufthansa анонсували страйк: що робити пасажирам
Німецький суд поставив крапку у справі українського підлітка, який вчинив подвійне вбивство
Німецький суд поставив крапку у справі українського підлітка, який вчинив подвійне вбивство
Скандал у Венеції: Брюссель висунув жорсткий ультиматум організаторам Бієнале
Скандал у Венеції: Брюссель висунув жорсткий ультиматум організаторам Бієнале

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 15:10
Журнал Forbes оприлюднив список найбагатших людей: серед них семеро українців
Сьогодні, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua