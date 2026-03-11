В Іспанії спритники роками відмивали гроші, експлуатуючи українок

В Іспанії викрили схему відмивання мільйонів євро через експлуатацію громадянок України

Правоохоронці Іспанії та України за підтримки Європолу та Інтерполу ліквідували злочинну мережу, яка відмивала мільйони євро, експлуатуючи українських біженок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

Як повідомляється, саме розслідування тривало два роки. Охоплювало воно відразу кілька напрямів кримінальної діяльності: торгівлю людьми, відмивання грошей та шахрайство.

За даними слідства, зловмисники вербували українських жінок, які перебували в уразливому стані, та переміщували їх до Іспанії. Там їх змушували оформлювати статус тимчасового захисту, щоб на їхні імена відкривати сотні банківських рахунків.

В Іспанії викрили схему відмивання мільйонів євро фото: Нацполіція

«За попередніми оцінками, у такий спосіб кримінальне угруповання отримало близько €4,75 млн», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, ці рахунки використовувалися для відмивання незаконних доходів через онлайн-платформи для азартних ігор та ставок. Використання законного статусу жінок дозволяло злочинцям уникати перевірок банківськими системами безпеки.

В Іспанії викрили схему відмивання мільйонів євро фото: Нацполіція України

У результаті міжнародної операції злочинну мережу вдалося ліквідувати. В Іспанії затримані 12 учасників: восьмеро – в Аліканте, четверо – у Валенсії. Ідентифіковані 55 потерпілих.

У межах слідства заморожені або заблоковані:

153 банківські рахунки в 11 країнах світу,

вилучені 88 мобільних телефонів,

20 комп’ютерів,

500 SIM-карт,

чотири автомобілі,

22 програмні боти,

€73 тис.

4,2 $тис. готівкою,

€200 тис. у криптовалюті.

«Главком» писав, що у Києві шахраї під виглядом СБУ ошукали пенсіонерок на 9 млн грн. Слідство встановило, що фігуранти телефонували жінкам похилого віку та представлялись правоохоронцями. Під час розмов зловмисники застосовували залякування та маніпуляції й переконували киянок у необхідності терміново передати їм готівкові кошти нібито для перевірки їх походження через можливий зв’язок із державою-агресором.