Дружина військового, який помер у Авдіївці через хворобу серця, відсудила у Міноборони 15 млн грн

У матеріалах справи вказано, що солдат помер через захворювання, пов’язане із захистом Батьківщини

Дружина та донька померлого у Авдіївці військового виграли суд у Міноборони. Їм відмовили у призначенні одноразової грошової допомоги у розмірі 15 млн грн, натомість погодили значно меншу виплату. Причиною стало те, що солдат помер через захворювання, а не через поранення. У тернопільському суді позивачі зобов’язали Міністерство оборони України нарахувати їм 15 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Zaxid.net.

Як вказано у рішенні Тернопільського окружного адміністративного суду, солдат помер через гостру коронарну недостатність у квітні 2023 року у Адвіївці на Донеччині. Після цього вдова зверталась до Міноборони, щоб оформити виплату 15 млн грн, але отримала відмову. Натомість їм із донькою призначили значно меншу виплату – 2 млн грн.

Вважаючи рішення протиправним, жителька Тернопільщини звернулась до суду. Представник відповідача просив відмовити у задоволенні позову.

«Оскільки солдат не мав поранень (контузій, травм, каліцтв), помер природною смертю, відповідно він не належить до категорії загиблих та померлих внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва) військовослужбовців, що давало б його членам сім’ї право на отримання допомоги у збільшеному розмірі, а саме згідно постанови Кабінету Міністрів України №168», – вважає відповідач.

Цю справу розглянула суддя Надія Дерех, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. У матеріалах справи вказано, що солдат помер через захворювання, пов’язане із захистом Батьківщини.

«Суд вважає, що смерть військовослужбовця (чоловіка позивачки та батька малолітньої доньки) настала під час виконання ним обов’язків військової служби (внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби), в період воєнного стану. Це, у свою чергу, свідчить про те, що позивач, як дружина, яка діє у своїх інтересах та як законний представник малолітньої дитини, мають право на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 15 млн грн, передбаченої абз. 2 п. 3 ст.16-2 Закону №2011-ХІІ, абз. 2 пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України №168 від 28 лютого 2022 року», – вказано у рішенні суду.

Суддя зобов’язала Міноборони призначити та виплатити позивачам одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн. Рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо, Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області визнав винним у перевищенні повноважень та недбалому ставленні до служби начальника мобілізаційного відділення одного з ТЦК та СП. Він мобілізував на службу сина загиблого військового, хоч той мав право на відстрочку. 

Раніше у Хмельницькому рідні подружжя Королькових, яке загинуло 22 березня 2024 року внаслідок російської атаки, виграли суд із Росією. Вони мають отримати грошову компенсацію. Рішення український суд ухвалив заочне, а відшкодування може бути після закінчення бойових дій. 

