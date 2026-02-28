Нетаньяху заявив про смерть верховного лідера Ірану: що відомо

На комплекс, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб

Ізраїльські медіа повідомили про масований удар по комплексу Хаменеї

По комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару. Як інформує «Главком», про це заявив журналіст «12-го каналу» Аміт Сегал.

За його інформацією, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.

Журналіст також повідомив, що разом із Хаменеї могли загинути окремі члени його родини.

Також, як заявив прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху під час свого виступу – Верховний лідер Ірану Хаменей убитий.

❗️🇮🇱 Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що існує чимало ознак, які можуть свідчити про загибель верховного лідера Ірану



За його словами, по комплексу, де перебував Алі Хаменеї, було завдано масованого удару – скинули близько 30 бомб.



На даний момент відомо, що загинули зять

«Хаменеї мертвий, і всі ознаки вказують на це», – заявив прем’єр.

Тим часом Times of Israel цитує ізраїльський 12 канал, де стверджують, що прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу показали зображення тіла Хаменеї, знайдене в його резиденції в Тегерані.

Водночас, як стверджує мерія Тегерану, сам Хаменеї та президент Масуд Пезешкіян живі та в безпеці. А от зять та невістка аятолли Хаменеї загинули від ракетних ударів.

Раніше повідомлялося, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, а також президент держави Масуд Пезешкіан не постраждали внаслідок масштабної американо-ізраїльської атаки. Вище політичне керівництво країни продовжує виконувати свої обов’язки.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали бойову операцію в Ірані. За його словами, мета США — «захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму». Трамп додав, що США «знищать їхні ракети й зрівняють із землею їхню ракетну промисловість».

Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу опублікував звернення щодо атак по Ірану і фактично повторив заяву Трампа, що операція була розпочата для «усунення загрози».