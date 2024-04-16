Потоп в Еміратах: на пустельну країну знову наринула сильна злива
У більшості регіонів ОАЕ оголошено «червоний» рівень небезпеки
На посушливому Аравійському півострові в черговий раз спостерігається справжній потоп. Як і тиждень тому, велика кількість води утворилася на вулицях Дубая, найбільшого міста ОАЕ. Про це повідомляють світові ЗМІ.
Зазначається, що сильні дощі та грози почалися по всій країні з вечора понеділка і, за оцінками метеорологів, мають закінчитися лише у середу.
У більшості регіонів ОАЕ оголошено «червоний» рівень небезпеки, тобто влада закликає мешканців виявити підвищену пильність, оскільки погодні умови можуть становити суттєву небезпеку.
Welcome to Dubai!!!— HALE (@Hale2001_) April 16, 2024
دبى الآن...#تاجيل_المباراة #العين_الهلال pic.twitter.com/4sKhpa4T3G
При цьому роботодавців закликали наскільки це можливо перевести працівників на віддалений режим роботи, а дітей на дистанційний режим навчання.
Через сильні опади на вулицях Дубая утворилася велика кількість води, через що було зупинено роботу однієї з гілок метро, а також тимчасово було скасовано польоти в міжнародному аеропорту.
Visuals from Dubai International Airport (DXB) : Dozens of inbound and outbound flights have been cancelled.#airport #rain pic.twitter.com/zq2ylAu8Sn— FL360aero (@fl360aero) April 16, 2024
Також у сусідньому Омані, султанаті, який знаходиться на східній околиці Аравійського півострова, щонайменше 18 людей загинули під час сильних дощів за останні дні, згідно із заявою Національного комітету країни з управління надзвичайними ситуаціями у вівторок.
Нагадаємо, у суботу, 9 березня, в Об'єднаних Арабських Еміратах вирує негода. Сильні дощі спричинили підтоплення доріг в Дубаї.
До слова, у Канаді зафіксовано момент удару блискавки по Boeing 777-300, який злітав у міжнародному аеропорту Ванкувера і прямував до аеропорту «Хітроу» у Лондоні. На борту літака перебувало 500 пасажирів.
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