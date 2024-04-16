Потоп в Еміратах: на пустельну країну знову наринула сильна злива

Через сильні опади на вулицях Дубая утворилася велика кількість води, через що було зупинено роботу однієї з гілок метро

У більшості регіонів ОАЕ оголошено «червоний» рівень небезпеки

На посушливому Аравійському півострові в черговий раз спостерігається справжній потоп. Як і тиждень тому, велика кількість води утворилася на вулицях Дубая, найбільшого міста ОАЕ. Про це повідомляють світові ЗМІ.

Зазначається, що сильні дощі та грози почалися по всій країні з вечора понеділка і, за оцінками метеорологів, мають закінчитися лише у середу.

У більшості регіонів ОАЕ оголошено «червоний» рівень небезпеки, тобто влада закликає мешканців виявити підвищену пильність, оскільки погодні умови можуть становити суттєву небезпеку.

При цьому роботодавців закликали наскільки це можливо перевести працівників на віддалений режим роботи, а дітей на дистанційний режим навчання.

Через сильні опади на вулицях Дубая утворилася велика кількість води, через що було зупинено роботу однієї з гілок метро, а також тимчасово було скасовано польоти в міжнародному аеропорту.

Visuals from Dubai International Airport (DXB) : Dozens of inbound and outbound flights have been cancelled.#airport #rain pic.twitter.com/zq2ylAu8Sn — FL360aero (@fl360aero) April 16, 2024

Також у сусідньому Омані, султанаті, який знаходиться на східній околиці Аравійського півострова, щонайменше 18 людей загинули під час сильних дощів за останні дні, згідно із заявою Національного комітету країни з управління надзвичайними ситуаціями у вівторок.

Нагадаємо, у суботу, 9 березня, в Об'єднаних Арабських Еміратах вирує негода. Сильні дощі спричинили підтоплення доріг в Дубаї.

До слова, у Канаді зафіксовано момент удару блискавки по Boeing 777-300, який злітав у міжнародному аеропорту Ванкувера і прямував до аеропорту «Хітроу» у Лондоні. На борту літака перебувало 500 пасажирів.