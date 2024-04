Потоп в Еміратах: на пустельну країну знову наринула сильна злива

На посушливому Аравійському півострові в черговий раз спостерігається справжній потоп. Як і тиждень тому, велика кількість води утворилася на вулицях Дубая, найбільшого міста ОАЕ. Про це повідомляють світові ЗМІ.

Зазначається, що сильні дощі та грози почалися по всій країні з вечора понеділка і, за оцінками метеорологів, мають закінчитися лише у середу.

У більшості регіонів ОАЕ оголошено «червоний» рівень небезпеки, тобто влада закликає мешканців виявити підвищену пильність, оскільки погодні умови можуть становити суттєву небезпеку.

При цьому роботодавців закликали наскільки це можливо перевести працівників на віддалений режим роботи, а дітей на дистанційний режим навчання.

Через сильні опади на вулицях Дубая утворилася велика кількість води, через що було зупинено роботу однієї з гілок метро, а також тимчасово було скасовано польоти в міжнародному аеропорту.

Visuals from Dubai International Airport (DXB) : Dozens of inbound and outbound flights have been cancelled.#airport #rain pic.twitter.com/zq2ylAu8Sn