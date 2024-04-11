Російські священники вигадали, як захистити країну від паводка (відео)

Священники під час польоту на літаку АН-2 провели релігійний обряд, щоб захистити Курганську область від негоди

Російські священики провели релігійний обряд над Курганською областю, щоб захистити регіон від паводка. Відео так званого обряду потрапило в мережу.

Зокрема, плановий обліт з метою моніторингу паводкової ситуації росіяни поєднали з профілактичними заходами.

За словами глави Курганської митрополії, до нього неодноразово зверталися православні жителі області з проханням «здійснити такий обліт у зв'язку із загрозою повені».

Раніше планувалося, що полетять і чиновники, але в підсумку священики вирушили на АН-2 тільки разом із фахівцями з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, у прикордонних з Казахстаном регіонах РФ продовжується масштабна повінь, яка була викликана аварійним скиданням з водосховищ. А одне з російських міст Курган ризикує постраждати найбільше, через розлив річки Тобол. Попри те, що «велика вода» ще не дійшла до нього, там вже оголошена евакуація з районів, які точно підуть під воду, а при вищому рівні, вода затоплює більшу частину міста.

До слова, Росія звинуватила Казахстан у повені. Після звинувачень, що Казахстан винен у паводках, які накрили декілька областей Росії, міністерство водних ресурсів та іригації Казахстану заявило, що країна не може впливати на природні стихії. Оскільки вода річкою Тобол надходить з російської території і рішення про скидання води приймаються, виходячи з цих потоків.

Найгостріша ситуація з повінню склалася в Оренбурзькій області, де 5 квітня в Орську стався прорив греблі після підвищення рівня води у річці Урал. У регіоні затопило понад 10 тис. житлових будинків. Пікового рівня води в Уралі в Оренбурзі очікувався 10 квітня.

У регіоні оголошено режим надзвичайної ситуації. Такий режим введено у деяких районах Тюменської, Курганської і Самарської областей.