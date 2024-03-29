Росіяни можуть покинути ОАЕ: яка причина

Російські компанії, які відкривають банківські рахунки, частіше стикаються з перевіркою з боку місцевих банків

Банки ОАЕ стають більш суворими у виконанні санкцій США

Деякі росіяни, що проживають в ОАЕ, почали розглядати можливість переїзду до іншої країни або навіть повернення назад до РФ через санкції. Про це пише Bloomberg.

Два роки тому Дубай став фаворитом для росіян, які шукали можливості вкласти гроші або побудувати нове життя після повномасштаюного вторгнення РФ в Україну. Зараз ця привабливість тьмяніє, оскільки вартість життя зростає, а банки ОАЕ стають більш суворими у виконанні санкцій США.

Зазначається, що потік російських грошей в ОАЕ став сповільнюватися і навряд чи зможе збільшитися. Видання пише, що деякі особи, які прибули з Росії, тепер розглядають можливість переїзду в нові країни або навіть повернення додому, оскільки наплив емігрантів у Дубаї призводить до зростання орендної плати та щоденних витрат.

Російські компанії, які відкривають банківські рахунки, тепер частіше стикаються з перевіркою з боку місцевих банків, оскільки ОАЕ перебувають під посиленим тиском США у боротьбі з потенційним ухиленням від санкцій.

Інвестиційна імміграційна фірма Henley & Partners повідомила, що деякі з її російських клієнтів або скоротили свої активи у сфері нерухомості в Дубаї, які вони купили два роки тому, або зберегли невелику базу та повернулися в Москву.

Нагадаємо, через санкційний тиск зі сторони США головний державний банк Дубая Emirates NBD закрив деякі рахунки російських олігархів і торговців російською нафтою.

Раніше банки Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) слідом за кредитними організаціями Туреччини та Китаю обмежили розрахунки з Росією і стали закривати рахунки компаніям та фізичним особам.