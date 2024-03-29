Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росіяни можуть покинути ОАЕ: яка причина

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни можуть покинути ОАЕ: яка причина
Російські компанії, які відкривають банківські рахунки, частіше стикаються з перевіркою з боку місцевих банків
фото з відкритих джерел

Банки ОАЕ стають більш суворими у виконанні санкцій США

Деякі росіяни, що проживають в ОАЕ, почали розглядати можливість переїзду до іншої країни або навіть повернення назад до РФ через санкції. Про це пише Bloomberg.

Два роки тому Дубай став фаворитом для росіян, які шукали можливості вкласти гроші або побудувати нове життя після повномасштаюного вторгнення РФ в Україну. Зараз ця привабливість тьмяніє, оскільки вартість життя зростає, а банки ОАЕ стають більш суворими у виконанні санкцій США.

Зазначається, що потік російських грошей в ОАЕ став сповільнюватися і навряд чи зможе збільшитися. Видання пише, що деякі особи, які прибули з Росії, тепер розглядають можливість переїзду в нові країни або навіть повернення додому, оскільки наплив емігрантів у Дубаї призводить до зростання орендної плати та щоденних витрат.

Російські компанії, які відкривають банківські рахунки, тепер частіше стикаються з перевіркою з боку місцевих банків, оскільки ОАЕ перебувають під посиленим тиском США у боротьбі з потенційним ухиленням від санкцій.

Інвестиційна імміграційна фірма Henley & Partners повідомила, що деякі з її російських клієнтів або скоротили свої активи у сфері нерухомості в Дубаї, які вони купили два роки тому, або зберегли невелику базу та повернулися в Москву.

Нагадаємо, через санкційний тиск зі сторони США головний державний банк Дубая Emirates NBD закрив деякі рахунки російських олігархів і торговців російською нафтою.

Раніше банки Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) слідом за кредитними організаціями Туреччини та Китаю обмежили розрахунки з Росією і стали закривати рахунки компаніям та фізичним особам.

Читайте також: Санкції США заблокували платежі за нафту для Росії – Reuters
Теги: санкції росіяни ОАЕ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загибель воїнів 73-го морського центру ССО, Конгрес США досяг угоди для уникнення шатдауну: головне за ніч
Загибель воїнів 73-го морського центру ССО, Конгрес США досяг угоди для уникнення шатдауну: головне за ніч
29 лютого, 07:40
Путін сьогодні звернувся до обох палат парламенту зі своїм посланням
Путін звернувся до росіян, а ті... заснули (фото)
29 лютого, 12:28
Заборона доповнює введені Канадою в грудні 2023 року обмеження на імпорт алмазів і ювелірно-діамантової продукції з Росії
Канада посилила санкції щодо імпорту російських алмазів
1 березня, 17:23
Полювали на корабель «Сергій Котов» розвідка влаштувала вже давно
Знищення корабля «Сергій Котов»: розвідка розкрила цікаву деталь
5 березня, 10:11
На місці події працюють співробітники відділу вибухотехнічної служби поліції Сумській області, які зачищають територію від цих бомб
Росіяни дистанційно замінували кульковими бомбами місцевість на Сумщині
5 березня, 20:20
Справа з передачею коштів підсанкційного олігарха Абрамовича може зручшити з мертвої точки
Передача коштів від продажу «Челсі» Україні. Британія заявила про нові кроки
15 березня, 16:33
Станом на зараз відомо про шістнадцять постраждалих людей, один чоловік загинув
Росіяни вперше з 2022 року вдарили по Харкову авіабомбами
27 березня, 17:17
Ворог все частіше проводить рейди по житлових будинках, влаштовує допити місцевих та перевіряє документи
На окупованих територіях ворог активно прослуховує населення – Центр нацспротиву
20 березня, 01:55
Китай, ОАЕ та Туреччина посилюють контроль за банками побооючись санкцій США
Санкції США заблокували платежі за нафту для Росії – Reuters
27 березня, 14:30

Соціум

Польща знову підняла авіацію через ракетну атаку на Україну
Польща знову підняла авіацію через ракетну атаку на Україну
Росіяни можуть покинути ОАЕ: яка причина
Росіяни можуть покинути ОАЕ: яка причина
Українських біженців у Торонто заохочують відкривати ресторани
Українських біженців у Торонто заохочують відкривати ресторани
Уночі в Білгороді лунали потужні вибухи: влада повідомила про наслідки
Уночі в Білгороді лунали потужні вибухи: влада повідомила про наслідки
Фінляндія може відібрати головну арену Гельсінкі у російських бізнесменів
Фінляндія може відібрати головну арену Гельсінкі у російських бізнесменів
Польща розслідує можливе російське шпигунство в ЄС
Польща розслідує можливе російське шпигунство в ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
240K
Передача Україні F-16. Путін видав свій головний страх
55K
З'їзд РПЦ благословив Путіна на повне знищення України
47K
Посольство Казахстану закликало своїх громадян залишити Україну
31K
Британський підводний човен «Судного дня» встановив рекорд
12K
Уряд Канади розкрив реальну ціну прийому біженців
11K
Танки ще однієї країни виявилися непридатними для війни в Україні

Новини

Масована атака на Україну, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
В Україні було оголошено повітряну тривогу: ворог атакував ракетами і «шахедами»
Сьогодні, 06:14
Дощі, подекуди сильний вітер: прогноз погоди на 29 березня
Сьогодні, 05:20
У Києві повітряна тривога тривала понад 30 хвилин
Сьогодні, 02:39
День фокусника. Які свята відзначаємо 29 березня
Сьогодні, 00:19
Заборона на експорт газу створює перешкоди для інвестицій у видобуток – нардеп
Вчора, 18:10

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua