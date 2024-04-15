Сім'я мера затопленого Орська веде розкішний образ життя за кордоном – ЗМІ

Будинок в Дубаї, де син мера купив квартиру за декілька сотень тисяч доларів

Син мера разом із дітьми та дружиною останній рік проживають в Саудівській Аравії, а місяць тому придбали квартиру в Еміратах за $353 тис.

Родина Василя Козупиці, мера міста Орська, затопленого через прорив дамби, купує елітне житло в Еміратах та хизується у соцмережах своїм виїздом з Росії. Про це розповіли розслідувачі російського Фонду боротьби з корупцією.

Як стало відомо, син мера Микола Козупиця близько місяця тому придбав в Еміратах квартиру, куди переїхав разом із дружиною та дітьми.

Квартира площею близько 90 кв. м, за підрахунками Фонду, могла обійтися сім'ї в 33 млн рублів – $353 тис. Інформацію про життя в Дубаї члени родини мера Орська відкрито публікують у соціальних мережах.

Доходи сім'ї автори розслідування пояснюють так: «Під час недовгої перерви у своїй чиновницькій кар'єрі Василь Козупиця очолював приватне охоронне підприємство, яке він записав на свого сина Миколу. І співвласником орського приватного підпримства він вважався до минулого року. Класична схема. Десятиліттями чиновник, що сидить у владі, допускає катастрофу, розповідає про те, як здорово йти вмирати на війну, а власного сина відправив подалі від мобілізації в сонячний Дубай».

Члени родини мера Орська вже отримали всі документи для проживання в Саудівській Аравії фото: ФБК

Судячи з відкритих даних, сім'я мера також проживає в Саудівській Аравії, де вони отримали водійські права та документи для легального проживання.

До слова, ще тиждень тому вулиці Орська були затоплені водою.

Наразі, вода поступово сходить, і містяни спостерігають наслідки катастрофи.

Міські чиновники наголошують, що їм знадобиться 2 тижні для оцінки наслідків прориву дамби.

Нагадаємо, 5 квітня після того, як вода, що піднялася в Уралі, прорвала захисну дамбу, Орськ почало затоплювати. Наступного дня прорвало другу дамбу, яка захищала нові мікрорайони. Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтями про недбалість та порушення правил будівельної безпеки; за версією слідства, причиною аварії стали «невчасно вжиті заходи, спрямовані на утримання дамби у належному технічному стані».

Згодом мер обласного центру Оренбурзької області Сергій Салмін заявив, що повінь в Оренбурзі очікується безпрецедентною, ситуація буде лише погіршуватися, тому жителям треба терміново евакуюватися. Про це повідомляють російські видання.