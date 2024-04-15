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Сім'я мера затопленого Орська веде розкішний образ життя за кордоном – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Сім'я мера затопленого Орська веде розкішний образ життя за кордоном – ЗМІ
Будинок в Дубаї, де син мера купив квартиру за декілька сотень тисяч доларів
фото: ФБК

Син мера разом із дітьми та дружиною останній рік проживають в Саудівській Аравії, а місяць тому придбали квартиру в Еміратах за $353 тис.

Родина Василя Козупиці, мера міста Орська, затопленого через прорив дамби, купує елітне житло в Еміратах та хизується у соцмережах своїм виїздом з Росії. Про це розповіли розслідувачі російського Фонду боротьби з корупцією.

Як стало відомо, син мера Микола Козупиця близько місяця тому придбав в Еміратах квартиру, куди переїхав разом із дружиною та дітьми.

Квартира площею близько 90 кв. м, за підрахунками Фонду, могла обійтися сім'ї в 33 млн рублів – $353 тис. Інформацію про життя в Дубаї члени родини мера Орська відкрито публікують у соціальних мережах.

Доходи сім'ї автори розслідування пояснюють так: «Під час недовгої перерви у своїй чиновницькій кар'єрі Василь Козупиця очолював приватне охоронне підприємство, яке він записав на свого сина Миколу. І співвласником орського приватного підпримства він вважався до минулого року. Класична схема. Десятиліттями чиновник, що сидить у владі, допускає катастрофу, розповідає про те, як здорово йти вмирати на війну, а власного сина відправив подалі від мобілізації в сонячний Дубай».

Члени родини мера Орська вже отримали всі документи для проживання в Саудівській Аравії
Члени родини мера Орська вже отримали всі документи для проживання в Саудівській Аравії
фото: ФБК

Судячи з відкритих даних, сім'я мера також проживає в Саудівській Аравії, де вони отримали водійські права та документи для легального проживання.

До слова, ще тиждень тому вулиці Орська були затоплені водою.

Сім'я мера затопленого Орська веде розкішний образ життя за кордоном – ЗМІ фото 1
фото: bbc.com
Сім'я мера затопленого Орська веде розкішний образ життя за кордоном – ЗМІ фото 2
фото: bbc.com

Наразі, вода поступово сходить, і містяни спостерігають наслідки катастрофи.

Сім'я мера затопленого Орська веде розкішний образ життя за кордоном – ЗМІ фото 3
фото: bbc.com

Міські чиновники наголошують, що їм знадобиться 2 тижні для оцінки наслідків прориву дамби.

Нагадаємо, 5 квітня після того, як вода, що піднялася в Уралі, прорвала захисну дамбу, Орськ почало затоплювати. Наступного дня прорвало другу дамбу, яка захищала нові мікрорайони. Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтями про недбалість та порушення правил будівельної безпеки; за версією слідства, причиною аварії стали «невчасно вжиті заходи, спрямовані на утримання дамби у належному технічному стані».

Згодом мер обласного центру Оренбурзької області Сергій Салмін заявив, що повінь в Оренбурзі очікується безпрецедентною, ситуація буде лише погіршуватися, тому жителям треба терміново евакуюватися. Про це повідомляють російські видання.

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Теги: гроші документи чиновник розслідування повінь відео

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Сім'я мера затопленого Орська веде розкішний образ життя за кордоном – ЗМІ
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