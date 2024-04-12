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Генконсул Китаю прирівняв російський аеропорт до автобусної станції (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Генконсул Китаю прирівняв російський аеропорт до автобусної станції (відео)
Китайський дипломат закликав російську владу модернізувати аеропорт Іркутська
фото з відкритих джерел

Генеральний консул вважає, що аеропорт Іркутська більше нагадує китайську автобусну станцію

Виконувач обов’язків генерального консула Китаю Сунь Чуаньцзян заявив, що аеропорт Іркутська нагадує автобусну станцію в одному з повітів Китаю. Відео з’явилося в мережі.

Генконсул наголосив, що необхідно оновлювати та розширювати аеропорт міста, аби «залучати більше туристів».

До слова, 27 березня в московському аеропорту «Домодєдово» спецмашина з водою пошкодила найдорожчий пасажирський літак Airbus А380 авіакомпанії Emirates під час його підготовки до рейсу Москва – Дубай.

Нагадаємо, заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що Україна докладає зусиль для відновлення авіасполучення з Києва та Львова.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює над відкриттям аеропортів для цивільних літаків, зокрема аеропорту «Бориспіль». Ба більше, у грудні з аеропорту «Бориспіль» з часу повномасштабного вторгнення вилетів перший цивільний літак.

Як повідомляв екссекретар РНБО Олексій Данілов, очікувати відкриття аеропортів найближчим часом не варто, адже для цього потрібні гарантії безпеки.

Теги: Китай дипломатія аеропорт автостанція росія

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