Генконсул Китаю прирівняв російський аеропорт до автобусної станції (відео)

Генеральний консул вважає, що аеропорт Іркутська більше нагадує китайську автобусну станцію

Виконувач обов’язків генерального консула Китаю Сунь Чуаньцзян заявив, що аеропорт Іркутська нагадує автобусну станцію в одному з повітів Китаю. Відео з’явилося в мережі.

Генконсул наголосив, що необхідно оновлювати та розширювати аеропорт міста, аби «залучати більше туристів».

До слова, 27 березня в московському аеропорту «Домодєдово» спецмашина з водою пошкодила найдорожчий пасажирський літак Airbus А380 авіакомпанії Emirates під час його підготовки до рейсу Москва – Дубай.

Нагадаємо, заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що Україна докладає зусиль для відновлення авіасполучення з Києва та Львова.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює над відкриттям аеропортів для цивільних літаків, зокрема аеропорту «Бориспіль». Ба більше, у грудні з аеропорту «Бориспіль» з часу повномасштабного вторгнення вилетів перший цивільний літак.

Як повідомляв екссекретар РНБО Олексій Данілов, очікувати відкриття аеропортів найближчим часом не варто, адже для цього потрібні гарантії безпеки.