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Росіяни кинулися вчити іноземні мови: які у пріоритеті

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Росіяни кинулися вчити іноземні мови: які у пріоритеті
Російська – вже не «язык межнационального общения»
Фото з відкритих джерел

Найбільше зріс попит на репетиторів з івриту, грузинської та сербської мов

У 2022 році росіяни кинулися вивчати іноземні мови — пік припав на березень та жовтень. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на результати дослідження сервісу «Профі».

 «Навесні відбулося значне зростання попиту на репетиторів з івриту (+206%), грузинської (+198%), сербської (+184%), китайської (+109%), болгарської (+70%), турецької (+55%) та вірменської (+29%) мовами», – розповіли у пресслужбі «Профі».

За інформацією видання, загалом найбільш затребуваними стали викладачі сербської – 221%, турецької – 69%, івриту – 68%, вірменської – 60%, грузинської – 51%, болгарської – 50%, а також китайської мов.

Нагадаємо, 30 листопада президент Литви Гітанас Науседа заявив, що вважає непріоритетним вивчення російської мови як другої у загальноосвітніх школах країни. За словами глави республіки, Литва працює над розвитком відносин із західними країнами, в яких використовуються інші мови, а взаємодія з російською стороною практично заморожена.

Нагадаємо, рашисти назвали нову ціль війни в Україні – «отрубить английский язык».

Крім того, Москва фінансуватиме з бюджету фільми про «Малоросію як історичну область Росії».

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Раніше стало відомо, чого найбільше боїться Росія. 

 

Теги: росія війна мова навчання

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