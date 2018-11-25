95-річного німця обвинуватили у смерті 36 тисяч бранців концтабору



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«Ганс Г.» знав про «всі методи вбивств та жахливі умови життя в'язнів табору», заявили прокурори

Сам чоловік поки що не коментував звинувачення

У Німеччини 95-річного берлінця офіційно звинуватили у причетності до загибелі десятків тисяч в'язнів нацистського концтабору Маутгаузен в кінці Другої світової війни. Повне ім'я обвинуваченого не називають, зазначають лише, що його звати «Ганс Г.».

Прокурори вважають, що у складі підрозділу СС він був охоронцем в таборі Маутгаузен з середини 1944 до початку 1945 року.

Цей концтабір знаходився в Австрії та був найбільшим на території цієї країни.

Половина з його 190 тис. бранців у підсумку загинули.

Обвинувачення вважає, що «Ганс Г.» причетний до смерті 36 тис. 223 з них.

Сам чоловік чи його адвокати поки що не коментували ці обвинувачення у пресі.

В'язні Маутгаузена гинули від важкої роботи, голоду та холоду. Також їх розстрілювали, труїли газом чи робили смертельні ін'єкції.

Прокурори стверджують, що «Ганс Г.», будучи бійцем підрозділу СС, знав про «всі методи вбивств та жахливі умови життя в'язнів табору».

Обвинувачення також вважає, що він або був долучений до вбивств, або ж допомагав головним виконавцям.

Берлінський суд тепер має вирішити, чи дійде справа до судового розгляду та вироку.

Раніше стало відомо, що 94-річний охоронець концтабору Штуттгоф виступив на суді.

Джерело: BBC