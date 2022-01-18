Смертність в Україні стрімко зростає останні два роки. Держстат оновив дані

У 2021 році смертність в Україні зросла майже на 20%

У 2021 році смертність в Україні зросла майже на 20%

Торік в Україні померло майже на 100 тисяч людей більше, ніж роком раніше

Державна служба статистики оприлюднила про демографічну ситуацію в Україні за січень-листопад 2021 року. Зокрема, згідно з даними Держстату, у листопаді загальна смертність порівняно минулим роком зросла на 38,6%.

Всього з початку минулого року в Україні померло 649 999 осіб. Це на 100 827 смертей (на 18,4%) більше, ніж за січень-листопад 2020 року, коли померло 549 172 осіб.

Графіка: Держстат

У тому числі в листопаді померло 87 862 осіб (у листопаді 2020 року – 63 388 осіб).

Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 250 876 осіб (минулого року 268 899), міграційний приріст склав 18 875 осіб (минулого року – 7 783).

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 грудня 2021 року становила 41 208 106 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 380 248 осіб (у тому числі за листопад – на 62 793 осіб).

Графіка: Держстат

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики за 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб. Це на 35 721 смерть більше, ніж за 2019 рік, коли померло 581 114 осіб.

Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2021 року становила 41 588 354 осіб. За 2020 рік населення України скоротилося на 314 062 осіб.

За офіційною інформацією, у 2020 році від коронавірусу померло 20 709 українців. Грип та пневмонія стали причиною смерті 11 358 осіб.

Нагадаємо, в Україні середня тривалість життя нижча, ніж на планеті, враховуючи Африку.

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