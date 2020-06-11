Адміністрація Трампа перешкоджає Болтону публікувати мемуари



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Колишній радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон

Рукопис мемуарів Болтона начебто містить засекречені матеріали навіть після попереднього доопрацювання автором

Адміністрація Білого дому офіційно повідомила колишньому раднику президента США з питань нацбезпеки Джону Болтону, що рукопис його мемуарів містить засекречені матеріали навіть після попереднього доопрацювання автором.

Про це повідомив у середу адвокат Болтона Чарльз Купер, пише The Hill.

«Білий дім планує надати Болтону відредаговану копію рукопису до 19 червня, за чотири дні до запланованої дати публікації», - зазначається видання.

Цього місяця заступник радника Білого дому Джон Ейзенберг надіслав листа адвокату Куперу, що матеріал у книзі може становити загрозу національній безпеці.

Сам Болтон заявив, що він відтворив зміст монографії таким чином, щоби задовольнити вимогам секретності, які висунув Білий дім. За словами ексрадника президента США, чиновники взагалі роблять все, аби заблокувати публікацію його книги.

Раніше повідомлялося, що адміністрація США виступає проти публікації деяких глав книги колишнього радника з нацбезпеки, так як в її тексті міститься засекречена інформація.

Нагадаємо, у рукописі ще неопублікованої книги спогадів Джона Болтона йдеться про те, що Трамп особисто пов'язував припинення військової допомоги Україні з розслідуванням проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

За інформацією ЗМІ, президент США Дональд Трамп особисто розпорядився заблокувати публікацію книги ексрадника з нацбезпеки Джона Болтона,