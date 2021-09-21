Аеропорт «Херсон» закрився на ремонт

Відкрити аеропорт планують до нового року

Аеропорт «Херсон» планово закрили на реконструкцію і планують відкрити до нового року, повідомив директор комунального підприємства «Херсонські авіалінії» Віталій Кучерук, передає «Укрінформ».

«Так, закрили, все йде за планом», – сказав Кучерук.

За словами Кучерука, зараз знімають плити на 500 метрах, незабаром почнеться фрезерування покриття основної частини злітно-посадкової смуги довжиною 2 000 метрів.

У серпні депутати Херсонської облради дали згоду на проведення будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція злітно-посадкової смуги аеропорту «Херсон».

Херсонський аеропорт увійшов в Державної цільової програми розвитку аеропортів, де передбачається 320 млн грн на реконструкцію його злітно-посадкової смуги. Співфінансування з обласного бюджету становить 4 600 000 грн.

Проєкт передбачає прокладку нового шару асфальтобетону від 9 до 12 см по всій площі (2000 м) і на ділянці з бетонних плит (500 м). Це дозволить приймати літаки Boeing 737 – 800, 900 і Airbus 321 в 10 – 12 разів на день. В результаті пасажиропотік збільшиться до 500 тис. На рік.

Міжнародний аеропорт «Херсон» було відкрито в 1985 році. Його загальна площа 297,3 га, а довжина злітно-посадкової смуги складає 2500 м. Аеропорт може приймати 400 пасажирів на годину.

Нагадаємо злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту «Херсон» вимагала модернізації, місцева влада шукає джерела фінансування проекту.

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