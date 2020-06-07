У Москві за добу померли 55 осіб з коронавірусом



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Станом на 7 червня число померлих через коронавірус в столиці РФ досягло 2 919 людей

За показником смертності Москва знаходиться на першому місці серед всіх російських регіонів

У Москві за минулу добу від коронавірусу загинули ще 55 осіб, таким чином число жертв впритул наблизилося до позначки в 3 тисячі.

Про це повідомляє РБК з посиланням на московський оперативний штаб по боротьбі з вірусом.

«У Москві за добу померли 55 пацієнтів, у яких був підтверджений діагноз пневмонія і отримано позитивний результат тестів на коронавірусну інфекцію», – йдеться в повідомленні.

Станом на 7 червня число померлих через коронавірус в столиці РФ досягло 2 919 людей. За показником смертності Москва знаходиться на першому місці серед всіх російських регіонів. На неї припадає більше половини всіх смертей від коронавіруса, зареєстрованих у Росії.

Нагадаємо, станом на ранок 7 червня в Україні зафіксовано 485 нових випадки коронавірусу, це на 65 випадків менше, ніж учора (550).

Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15).

Загалом одужали 12 054 особи, летальних випадків – 788.

У Києві виявлено хворих 43 особи (вчора 83). Також 54 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 66) і 68 – на Львівщині (вчора 65), 32 – на Рівненщині (вчора 52).

Коронавірус в Україні

Всього 26999

Хворіють 14157

Одужали 12054

Померли 788

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Як повідомлялося, станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж учора (553).

Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).

Загалом одужали 11 812 особи, летальних випадків – 777.

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