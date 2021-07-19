Алжир відкликає посла в Марокко

Марокканський посол закликав про право на самовизначення людей, що проживають в регіоні Кабіли

Міністерство закордонних справ Алжиру відкликало свого посла в Марокко у неділю та натякнуло на можливі подальші заходи щодо останнього спалаху напруженості між північноафриканськими сусідами щодо спірної території Західної Сахари. Про це повідомляє Reuters.

Цей крок був пов’язаний з коментарями марокканського посла в ООН щодо алжирського регіону Кабіли, заявило міністерство після того, як посол втягнув регіон у багатовікову суперечку щодо Західної Сахари, на яку претендують як Марокко, так і підтримана Алжиром Фронт Полісаріо.

Марокканський посол закликав на засіданні Руху неприєднання про право на самовизначення людей, що проживають в регіоні Кабіли, посилаючись на алжирську меншину.

Він запропонував Алжиру не заперечувати цього, підтримуючи самовизначення Західної Сахари.

Фронт Полісаріо бореться за незалежність Західної Сахари, іспанської колонії до середини 70-х років минулого століття, яка в даний час значною мірою окупована і знаходиться під управлінням Марокко.

Нагадаємо, керівництво Ісламської Республіки Афганістан оголосило про відкликання посла та високопоставлених дипломатів з Пакистану після викрадення дочки афганського посла Сілс Аліхіль.