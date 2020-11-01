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    У світі

    Американці віддають перемогу Байдену, – опитування

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    <span>Вибори в США йдуть вже повним ходом</span> - Американці віддають перемогу Байдену, – опитування
    Вибори в США йдуть вже повним ходом

    Трамп і досі близький до Байдена в достатніх кількостях штатів, щоб дати йому 270 голосів колегії виборців, необхідних для переобрання на другий термін

    За два дні голосування на виборах в США демократ Джо Байден випереджає президента Дональда Трампа, але кандидат від Республіканської партії зберігає надії на перемогу завдяки високим шансам у штатах, що вагаються, повідомляє агентство Reuters.

    Національна перевага Байдена над Трампом в останні місяці залишається відносно стабільною. В останньому опитуванні Reuters/Ipsos, проведеному 27-29 жовтня, він отримує 51% проти 43%.

    Але Трамп і досі близький до Байдена в достатніх кількостях штатів, щоб дати йому 270 голосів колегії виборців, необхідних для переобрання на другий термін. Опитування Reuters/Ipsos показують, що перегони зберігають високе напруження у Флориді, Північній Кароліні і Аризоні.

    Трамп також відстає на п'ять пунктів у Пенсільванії і на дев'ять очок в Мічигані і Вісконсині, трьох інших штатах, які допомогли йому отримати перемогу в Колегії вибірників у 2016 році над демократом Гілларі Клінтон, яка виграла всенародне голосування.

    Але навіть без Мічигану і Вісконсину Трамп може знову перемогти, якщо йому будуть належати всі інші штати, де він виграв у 2016 році.

    Нагадаємо, вибори президента США відбудуться 3 листопада. Станом на п'ятницю 30 жовтня достроково на виборах президента проголосували 85 мільйонів осіб. 

    До слова, 28 жовтня кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден достроково проголосував у штаті Делавер.

    Раніше повідомлялося, що на достроковому голосуванні вже побував президент США Дональд Трамп.

    Зазначимо, на виборах 3 листопада будуть обиратися президент і віцепрезидент, всі 435 членів Палати представників і третина Сенату Конгресу, губернатори 13 штатів і територій.

    Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.

    США Джозеф Байден Дональд Трамп партії
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