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    У світі

    Американські бомбардувальники за один день облетять всіх союзників НАТО

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    Чотири стратегічні бомбардувальники США пролетять над Європою і два над Північною Америкою в рамках давно запланованих навчань - Американські бомбардувальники за один день облетять всіх союзників НАТО
    Чотири стратегічні бомбардувальники США пролетять над Європою і два над Північною Америкою в рамках давно запланованих навчань

    Літаки ВПС США B-52 Stratofortress 28 серпня здійснюють обліт всіх 30 країн-членів НАТО

    Шість бомбардувальників ВПС США B-52 Stratofortress 28 серпня здійснюють обліт всіх 30 країн-членів НАТО, тренуючись разом з військово-повітряними силами союзників. Про це повідомили в пресслужбі НАТО.

    Зазначається, що чотири стратегічні бомбардувальники США пролетять над Європою і два над Північною Америкою в рамках давно запланованих навчань під назвою «Allied Sky», їх будуть супроводжувати близько 80 винищувачів з усього Північноатлантичного союзу.

    «Сьогоднішній навчальний захід демонструє сильну прихильність Сполучених Штатів до НАТО і солідарність союзників у дії. Оскільки бомбардувальники США здійснюють обліт всіх 30 країн-членів НАТО за один день, їх супроводжують винищувачі з усього Північноатлантичного союзу, що підвищує нашу здатність разом реагувати на будь-який виклик», - сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

    Очікується, що літаки 20 країн-членів НАТО будуть по черзі супроводжувати бомбардувальники США.

    Американські B-52 прибули в Європу 22 серпня. Раніше цього тижня бомбардувальники також проводили навчання разом з норвезькими винищувачами F-16 і F-35 біля берегів Норвегії.

    Як повідомлялося, американські військові виявили російський підводний човен біля берегів Аляски.

    США НАТО військові навчання літак військові навчання Єнс Столтенберг
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