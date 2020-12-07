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    У світі

    Глава МВС Італії дізналася про позитивний тест на Covid-19 прямо на засіданні уряду

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    Міністр внутрішніх справ Італії Лучіана Ламорджезе підхопила коронавірус - Глава МВС Італії дізналася про позитивний тест на Covid-19 прямо на засіданні уряду
    Міністр внутрішніх справ Італії Лучіана Ламорджезе підхопила коронавірус

    Всім присутнім на засіданні міністрам тепер доведеться здати аналізи.

    Міністр внутрішніх справ Італії Лучіана Ламорджезе заразилася коронавірусом.

    Про це повідомляє Orizzontescuola.

    Відзначається, що під час чергового засідання уряду міністр дізналася про результати тесту на Covid-19. ЗМІ повідомляють, що вона відразу ж покинула будівлю, а сама зустріч була припинена.

    Після цього стало відомо про те, що глава МЗС Луїджі ді Майо, міністр юстиції Альфонсо Бонафеде і кілька інших міністрів пішли на самоізоляцію, бо контактували з Ламорджезе. 

    Крім того, всім присутнім на засіданні міністрам тепер доведеться здати аналізи.

    Нагадаємо, 3 грудня в Італії зареєстровано 993 смерті через коронавірус – це антирекорд з початку пандемії.

    Зазначимо, кожні дев'ять секунд у світі помирає хворий на коронавірус.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      821947
    • Одужали
      423704
    • Хворіють
      384510
    • Померли
      13733

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу 6 грудня коронавірус підтвердився у 8 641 людини. 

    За весь час пандемії в Україні: захворіло – 821 947 осіб, одужало – 423 704 особи, летальних випадків – 13 733.

    Теги: МВС здоров'я міністр Італія уряд аналізи коронавірус
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