Глава МВС Італії дізналася про позитивний тест на Covid-19 прямо на засіданні уряду

Всім присутнім на засіданні міністрам тепер доведеться здати аналізи.

Міністр внутрішніх справ Італії Лучіана Ламорджезе заразилася коронавірусом.

Про це повідомляє Orizzontescuola.

Відзначається, що під час чергового засідання уряду міністр дізналася про результати тесту на Covid-19. ЗМІ повідомляють, що вона відразу ж покинула будівлю, а сама зустріч була припинена.

Після цього стало відомо про те, що глава МЗС Луїджі ді Майо, міністр юстиції Альфонсо Бонафеде і кілька інших міністрів пішли на самоізоляцію, бо контактували з Ламорджезе.

Крім того, всім присутнім на засіданні міністрам тепер доведеться здати аналізи.

Нагадаємо, 3 грудня в Італії зареєстровано 993 смерті через коронавірус – це антирекорд з початку пандемії.

Зазначимо, кожні дев'ять секунд у світі помирає хворий на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 821947

Одужали 423704

Хворіють 384510

Померли 13733

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, в Україні за минулу добу 6 грудня коронавірус підтвердився у 8 641 людини.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 821 947 осіб, одужало – 423 704 особи, летальних випадків – 13 733.