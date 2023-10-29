Американські винищувачі перехопили літак біля резиденції Байдена

Байден залишає благодійну акцію у Вашингтоні 27 жовтня, перш ніж відправитися в Делавер на вихідні

Агенти секретної служби США проводять розслідування інциденту

Винищувачі армії Сполучених Штатів перехопили літак біля резиденції американського президента Джо Байдена. Про це повідомляє Politico.

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Інцидент стався у Вілмінгтоні, штат Делавер.

За словами начальника відділу зв'язку секретної служби США Ентоні Гульєлмі, перехоплений літак був цивільним. Він увійшов у закритий повітряний простір після 14:00 28 жовтня за місцевим часом.

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«Як запобіжний захід засоби були спрямовані на перехоплення, і цивільний літак успішно приземлився в сусідньому аеропорту», - доповів Гульєлмі.

Агенти секретної служби США проводять розслідування інциденту у координації з федеральним управлінням цивільної авіації.

Як зазначається, Байден цими вихідними перебуває у Вілмінгтоні. Однак інцидент із літаком не вплинув на його переміщення.

Нагадаємо, що днями Джо Байден провів зустріч із міністром закордонних справ Китаю Ван І. Сторони обговорили відносини між країнами.

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До слова, Сполучені Штати та Китай домовилися спільно організувати зустріч лідерів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна.