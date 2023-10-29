Американські винищувачі перехопили літак біля резиденції Байдена
Агенти секретної служби США проводять розслідування інциденту
Винищувачі армії Сполучених Штатів перехопили літак біля резиденції американського президента Джо Байдена. Про це повідомляє Politico.
Інцидент стався у Вілмінгтоні, штат Делавер.
За словами начальника відділу зв'язку секретної служби США Ентоні Гульєлмі, перехоплений літак був цивільним. Він увійшов у закритий повітряний простір після 14:00 28 жовтня за місцевим часом.
«Як запобіжний захід засоби були спрямовані на перехоплення, і цивільний літак успішно приземлився в сусідньому аеропорту», - доповів Гульєлмі.
Агенти секретної служби США проводять розслідування інциденту у координації з федеральним управлінням цивільної авіації.
Як зазначається, Байден цими вихідними перебуває у Вілмінгтоні. Однак інцидент із літаком не вплинув на його переміщення.
Нагадаємо, що днями Джо Байден провів зустріч із міністром закордонних справ Китаю Ван І. Сторони обговорили відносини між країнами.
До слова, Сполучені Штати та Китай домовилися спільно організувати зустріч лідерів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна.
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