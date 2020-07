У США літак впав на житлові будинки

Літак пошкодив три будинки, в одному з яких спалахнула пожежа

В американському штаті Юта одномоторний Piper PA-32 з невідомої причини впав у житловому районі міста Вест-Джордан, на борту перебували шестеро осіб.

Про це в неділю, 26 липня, повідомив телеканал Fox 13.

«Одномоторний Piper PA-32 із шістьма людьми на борту розбився за невідомих обставин у дворі житлового будинку в Вест-Джордан», - зазначено в заяві Федеральної авіаційної адміністрації США в Twitter.

Відзначається, що літак пошкодив три будинки, в одному з яких спалахнула пожежа.

A Piper PA-32 small plane with six people on board has crashed into a backyard setting a home on fire in West Jordan, Utah

Video : Emilee Bondpic.twitter.com/HOPFKmykHr