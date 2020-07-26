  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У США літак впав на житлові будинки

    • Розсилка
    Поліція міста вважає, що в результаті інциденту можуть бути жертви - У США літак впав на житлові будинки
    Поліція міста вважає, що в результаті інциденту можуть бути жертви

    Літак пошкодив три будинки, в одному з яких спалахнула пожежа

    В американському штаті Юта одномоторний Piper PA-32 з невідомої причини впав у житловому районі міста Вест-Джордан, на борту перебували шестеро осіб.

    Про це в неділю, 26 липня, повідомив телеканал Fox 13.

    «Одномоторний Piper PA-32 із шістьма людьми на борту розбився за невідомих обставин у дворі житлового будинку в Вест-Джордан», - зазначено в заяві Федеральної авіаційної адміністрації США в Twitter.

    Відзначається, що літак пошкодив три будинки, в одному з яких спалахнула пожежа.

    Поліція міста вважає, що в результаті інциденту можуть бути жертви.

    Нагадаємо, напередодні у Німеччині спортивний літак впав на житловий будинок, загинули троє людей.

    пожежа США авіакатастрофа літак поліція будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ