У США літак впав на житлові будинки
Літак пошкодив три будинки, в одному з яких спалахнула пожежа
В американському штаті Юта одномоторний Piper PA-32 з невідомої причини впав у житловому районі міста Вест-Джордан, на борту перебували шестеро осіб.
Про це в неділю, 26 липня, повідомив телеканал Fox 13.
«Одномоторний Piper PA-32 із шістьма людьми на борту розбився за невідомих обставин у дворі житлового будинку в Вест-Джордан», - зазначено в заяві Федеральної авіаційної адміністрації США в Twitter.
Відзначається, що літак пошкодив три будинки, в одному з яких спалахнула пожежа.
A Piper PA-32 small plane with six people on board has crashed into a backyard setting a home on fire in West Jordan, Utah— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) July 25, 2020
Video : Emilee Bondpic.twitter.com/HOPFKmykHr
Поліція міста вважає, що в результаті інциденту можуть бути жертви.
Нагадаємо, напередодні у Німеччині спортивний літак впав на житловий будинок, загинули троє людей.