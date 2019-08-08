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    У світі

    Amnesty International попередила туристів про небезпеку в США

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    <p>В місті Дейтон (штат Огайо,&nbsp;США) внаслідок стрілянини в барі загинули дев&rsquo;ятеро людей</p> - Amnesty International попередила туристів про небезпеку в США

    В місті Дейтон (штат Огайо, США) внаслідок стрілянини в барі загинули дев’ятеро людей

    Фото: twitter.com/KristenEskow

    Правозахисники розкритикували владу США в тому, що вона «не бажає забезпечувати захист від нападів зі зброєю»

    Правозахисна група Amnesty International попереджає тих, хто їде до США, бути обережними після низки останніх масових розстрілів у країні.

    У заяві організації, оприлюдненій 7 серпня, вказано, що у США стається стільки нападів зі зброєю, «що вони становлять кризу з правами людини».

    Правозахисники закликали туристів проявляти надзвичайну обережність і зважати на «поширеність вогнепальної зброї серед населення».

    Amnesty International радить уникати місць, де збираються великі групи людей, зокрема, культурних заходів, храмів, шкіл і торгових центрів.

    Організація розкритикувала владу США, звинувативши її в тому, що вона «не бажає забезпечувати захист від нападів зі зброєю», незважаючи на міжнародні зобов’язання зі впровадження заходів, що регулюють доступ до вогнепальної зброї.

    Нагадаємо, внаслідок розстрілів, що сталися 28 липня і на минулих вихідних у Каліфорнії, Техасі й Огайо, загинули 34 людини.

    Як відомо, у ніч на 4 серпня в американському місті Дейтон, штат Огайо, сталася стрілянина в барі. Чоловік у бронежилеті зі свого АК-47 вбив дев'ять людей і поранив 27. Нападник був ліквідований.

    Це другий випадок стрілянини в США за добу: раніше в результаті нападу на торговий центр Walmart в Ель-Пасо (штат Техас) загинули 20 людей, 26 поранені, багато з них перебувають у важкому стані в лікарнях.

    Поліція затримала стрілка, яким виявився 21-річний американець Патрік Крузіос. 

    Джерело: Радіо Свобода

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