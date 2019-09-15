Анастасія Заворотнюк перестала дихати самостійно, – ЗМІ



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Анастасія Заворотнюк Фото Instagram

Заворотнюк підключили до апарату штучної вентиляції легень

Відома актриса Анастасія Заворотнюк перестала дихати самостійно.

48-річну зірку підключили до апарату штучної вентиляції легенів, про що повідомив Telegram-канал Mash.

«Анастасію Заворотнюк підключили до апарату ШВЛ. Актриса – в комі, у неї набряк мозку і численні ускладнення на тлі хвороби. Анастасія вже не може дихати самостійно, лікарям довелося підключити її до апарату штучної вентиляції легенів», – повідомляють ЗМІ.

Також повідомляється, що Заворотнюк протипоказана операція і спецтерапія, а її стан підтримують медикаментозно.

З Заворотнюк в лікарні, де вона знаходиться в реанімації, знаходяться її чоловік Петро Чернишов і її мама.

Як повідомлялося, наразі з Заворотнюк перебуває її чоловік Петро Чернишов. Актриса частково паралізована – лікарі діагностували у неї парез правої частини тіла. Крім того, здоров’я актриси погіршується через набряк мозку і запалення легенів.

Нагадаємо, 2017 року вона незаконно виступала в окупованому росіянами українському Севастополі та Сімферополі.