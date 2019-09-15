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    У світі

    Анастасія Заворотнюк перестала дихати самостійно, – ЗМІ

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    Анастасія Заворотнюк - Анастасія Заворотнюк перестала дихати самостійно, – ЗМІ
    Анастасія Заворотнюк
    Фото Instagram

    Заворотнюк підключили до апарату штучної вентиляції легень

    Відома актриса Анастасія Заворотнюк перестала дихати самостійно.

    48-річну зірку підключили до апарату штучної вентиляції легенів, про що повідомив Telegram-канал Mash.

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    «Анастасію Заворотнюк підключили до апарату ШВЛ. Актриса – в комі, у неї набряк мозку і численні ускладнення на тлі хвороби. Анастасія вже не може дихати самостійно, лікарям довелося підключити її до апарату штучної вентиляції легенів», – повідомляють ЗМІ.

    Також повідомляється, що Заворотнюк протипоказана операція і спецтерапія, а її стан підтримують медикаментозно.

    З Заворотнюк в лікарні, де вона знаходиться в реанімації, знаходяться її чоловік Петро Чернишов і її мама.

    Як повідомлялося, наразі з Заворотнюк перебуває її чоловік Петро Чернишов. Актриса частково паралізована – лікарі діагностували у неї парез правої частини тіла. Крім того, здоров’я актриси погіршується через набряк мозку і запалення легенів.

    Нагадаємо, 2017 року вона незаконно виступала в окупованому росіянами українському Севастополі та Сімферополі.

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