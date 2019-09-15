Лікарі припинили лікувати смертельно хвору Заворотнюк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анастасія Заворотнюк

У Заворотнюк такий самий діагноз, як у Жанни Фріске

Московські медики відмовилися від подальшої терапії для 48-річної російської кіноакторки українського походження Анастасії Заворотнюк, яка зараз перебуває у важкому стані в реанімації.

Перед цим вона пройшла курс лікування в Польщі, після якого й потрапила до реанімації, передає NV.ua.

Попри те, що близькі родичі та представники Заворотнюк утримуються від коментарів щодо стану її здоров’я, продюсер групи «Ласкавий май» Андрій Разін пролив світло на ситуацію, підтвердивши, що вона перебуває у вкрай важкому стані.

Зокрема, він повідомив, що зв’язався з її лікарями, які підтвердили, що актриса наразі в комі. За їхніми прогнозами, актрисі залишилося жити лише кілька днів, оскільки її стан лише погіршується:

«У Польщі все прискорилося – це ж швидко розвивається, порятунку практично немає. Вона зараз в комі, без свідомості, нікого туди не допускають, крім чоловіка. Я вчора подзвонив лікарям, які її спостерігають, запитав – можна відвідати? Кажуть, ні – ми її ввели вчора в штучну кому, на жаль, їй залишилося жити кілька днів. Всі можливі методи лікування вона пройшла, але почалася стадія – набряк мозку. На жаль, лікарі тут безсилі», – розповів він.

Разін також додав, що у Заворотнюк такий самий діагноз, як у Жанни Фріске. Він зазначив, обидві зірки раніше вдавалися до омолоджуючої процедури з використанням стовбурових клітин, яка, на його думку, і стала причиною розвитку онкології:

«Пам’ятаю, ще років 15 тому вона мені говорила: Ти не пробував стовбурові клітини? Нова методика омолодження, продовжує життя – за нею майбутнє. Тоді це було модно, багато артистів, зокрема й Жанна Фріске, цим захоплювалися, хотіли бути вічно молодими», – згадує продюсер.

Разін також припустив, що здоров’я артистки підкосили багаторічні кредити – борги з іпотеки, через які вона щодня перебувала в стані стресу.

«Позначився стрес від багаторічної історії з боргами за іпотекою», – додав він.

За даними російських ЗМІ, наразі з Заворотнюк перебуває її чоловік Петро Чернишов. Актриса частково паралізована – лікарі діагностували у неї парез правої частини тіла. Крім того, здоров’я актриси погіршується через набряк мозку і запалення легенів.

Нагадаємо, 2017 року вона незаконно виступала в окупованому росіянами українському Севастополі та Сімферополі.