З 3 січня в Саудівській Аравії скасовується заборона на в'їзд для іноземців

Ті, хто прибуває у королівство, повинні надати результати ПЛР-тесту, які підтверджують відсутність коронавірусної інфекції.

Саудівська Аравія зняла обмеження на в'їзд у країну. Їх ввели у зв'язку з поширенням нового більш заразного штаму коронавірусу.

Про це в неділю, 3 грудня, повідомляє Саудівське агентство друку з посиланням на офіційне джерело в міністерстві внутрішніх справ країни.

Зазначається, що заборону знімуть об 11:00 за місцевим часом.

«Пасажири без громадянства Саудівської Аравії можуть в'їхати в країну тільки в тому випадку, якщо вони провели не менше двох тижнів у будь-якій державі, де не було виявлено «британський штам« коронавірусу. При цьому їм необхідно зробити ПЛР-тест на Covid-19», – йдеться в повідомленні.

Ті, хто побував у країнах, де поширюється новий варіант коронавірусу, зобов'язані будуть провести від 3 до 14 днів на карантині. Їм пропонується зробити два ПЛР-тести: перший під час в'їзду до країни, другий – після завершення ізоляції.

Саудівська Аравія закрила кордони після того, як прем'єр Великобританії Борис Джонсон повідомив, що нова мутація коронавірусу попередньо заразніша на 70%. Через це в грудні десятки країн закрили авіасполучення з Великобританією.

14 грудня міністр охорони здоров'я Великобританії Меттью Хенкок повідомив, що в країні виявлено новий штам SARS-CoV-2, який поширюється швидше, ніж вихідна форма. За його словами, вірус легше передається від людини людині і, отже, більш заразний.

Нагадаємо, з четверга три чверті населення Англії або 44 млн осіб будуть перебувати під дією найсуворіших обмежень.

Велика Британія стала першою країною у світі, що схвалила використання вакцини від коронавірусу, яку розробила компанія AstraZeneca разом з Оксфордським університетом.

Напередодні повідомлялося, що ЄС у січні не зможе затвердити вакцину AstraZeneca.