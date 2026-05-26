Армія РФ отримала нову партію винищувачів Су-35С (фото)

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Точна кількість літаків у новій партії не розголошується
фото: Об'єднана авіабудівна корпорація
Літаки здійснили переліт на аеродром базування

Російська терористична армія отримала нову партію винищувачів Су-35С. Про це повідомляє ВАТ «Об'єднана авіабудівна корпорація», передає «Главком».

Компанія стверджує, що літаки пройшли повний цикл заводських випробувань. Вони були випробувані в різних режимах роботи пілотами Міністерства оборони РФ і здійснили переліт на аеродром базування.

«У рамках виконання цільових завдань, поставлених Міністерством оборони Російської Федерації щодо забезпечення угруповань військ озброєнням і технікою в обсязі завдань, що ними вирішуються, була отримана нова партія літаків Су-35С. Су-35С – це маневрений багатофункціональний винищувач. Ця техніка працює без нарікань, екіпажу зручно нею керувати», – сказав льотчик Су-35С Повітряно-космічних сил Росії.

Су-35С – російський реактивний надманеврений багатоцільовий винищувач покоління 4++. Винищувач Су-35С є глибокою модернізацією Су-27. Су-35С здійснив перший політ у лютому 2008 року.

До слова, Російській Федерації з початку червня 2026 року повністю заборонять польоти цивільних повітряних суден на висотах до 5100 метрів у Московській повітряній зоні. Обмеження фактично паралізують роботу приватної та малої авіації над усією Центральною Росією через неспроможність протиповітряної оборони впоратися з атаками безпілотників.

