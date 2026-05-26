Уночі спалахнула пожежа на нафтобазі у Башкортостані (фото)

Наталія Порощук
Вогонь охопив цистерни з пальним
фото: соцмережі
Пожежа спалахнула на вулиці, де розташоване підприємство

У ніч проти 26 травня в Республіці Башкортостан спалахнула пожежа на території нафтобази ТОВ «ІнтекХім». Вогонь охопив цистерни з пальним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

Пожежа спалахнула на вулиці у селі Кандри Туймазинського району, де розташоване підприємство. Спочатку вогонь з’явився в транспортному засобі з ємністю – тягачі з причепом. Після цього полум’я поширилося на об’єкти, розташовані поруч.

У мережі звертають увагу на те, що це вже не перший подібний інцидент у регіоні за останній час. Раніше стався вибух на лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) «Нурліно», яка також розташована в Башкортостані.

Нагадаємо, вперше з початку повномасштабного вторгнення в Калінінградській області оголосили режим «безпілотної небезпеки» – і вперше зупинили цивільний аеропорт через загрозу атаки дронів. Напередодні заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін публічно назвав Калінінград «хорошою ціллю для атак дронів».

Як повідомлялося, останнім часом українські дрони збільшили глибину ударів по Росії – і російські аеропорти дедалі частіше тимчасово припиняють роботу через загрозу безпілотників. До слова, аналітики зазначають: до 2028 року Росія не матиме ресурсів для повноцінної війни проти країн Балтії – проте провокації з Калінінграда тривають. 

Побиття українців у Варшаві. Посольство повідомило про стан 16-річного підлітка
Північна Корея після місячної паузи повернулася до ракетних запусків
Уночі спалахнула пожежа на нафтобазі у Башкортостані (фото)
Ізраїль виступив проти перепоховання Андрія Мельника в Україні
Балтійські країни почали переймати український сценарій захисту від РФ
Напруга навколо Тайваню зросла після нових маневрів армії КНР

