Уночі спалахнула пожежа на нафтобазі у Башкортостані (фото)

Пожежа спалахнула на вулиці, де розташоване підприємство

У ніч проти 26 травня в Республіці Башкортостан спалахнула пожежа на території нафтобази ТОВ «ІнтекХім». Вогонь охопив цистерни з пальним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

Пожежа спалахнула на вулиці у селі Кандри Туймазинського району, де розташоване підприємство. Спочатку вогонь з’явився в транспортному засобі з ємністю – тягачі з причепом. Після цього полум’я поширилося на об’єкти, розташовані поруч.

У мережі звертають увагу на те, що це вже не перший подібний інцидент у регіоні за останній час. Раніше стався вибух на лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) «Нурліно», яка також розташована в Башкортостані.

