Мер Туапсе запросив туристів на пляжі

Після удару українських безпілотників у ніч на 1 травня спалахнули резервуари з нафтомазутною сумішшю
Поки мер Туапсе запрошує туристів на пляжі, жителі міста кричать про забруднення повітря та бездіяльність влади 

Пляж у Туапсе, який постраждав від розливу нафтопродуктів, планують повністю очистити та підготувати до прийому туристів до 1 червня. Про це заявив голова Туапсинського муніципального округу Сергій Бойко. Про це пише «Главком».

Попри екологічні інциденти в окремих районах Краснодарського краю, регіон готується до старту лытнього сезону, хоча ситуація з доступністю відпочинку залишається складною.

Віцепрем'єр РФ Дмитро Чернишенко, який керує галуззю туризму, замовчує проблему у Туапсе, проте каже, що у Сочі дуже великі ціни та людям не вистачає готелів. Наприклад, у готелях Туапсе, залишаються 57 осіб, яких евакуювали раніше з території поряд із НПЗ.

Нагадаємо, з 16 квітня атаки українських дронів по об’єктах нафтової інфраструктури РФ вже чотири рази призводили до масштабних пожеж у Туапсе.

Як повідомлялося, у квітні 2026 року Україна провела найбільшу кількість атак на нафтову інфраструктуру Росії за чотири місяці – щонайменше 21 удар по НПЗ, нафтопроводах і морських об'єктах, включно з експортними терміналами.

За даними Bloomberg, попередній місячний максимум за кількістю ударів по нафтових об'єктах РФ був зафіксований у грудні 2025 року. Квітень 2026-го перевершив той показник і став найактивнішим місяцем відтоді.

До слова, від початку року Російська Федерація втратила щонайменше $7 млрд через удари України по нафтовій інфраструктурі. Як зазначив глава держави Володимир Зеленський, за підсумками квітня «далекобійні санкції» України вийшли на новий рівень за трьома компонентами: скорочення російського нафтового прибутку, дистанція та інтенсивність санкцій.

На Філіппінах прокинувся вулкан Майон
Безпілотники атакували Ленінградську область
Після «перемоги» над Іраном Трамп думає про ще одну війну – Politico
На вулиці польського міста знайдено тіло українця
Ексголова розвідки Фінляндії назвав головну помилку США у війні з Іраном
Полювання на «шпигунів Моссаду»: в Ірані стратили двох чоловіків за співпрацю з Ізраїлем
