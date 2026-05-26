Ізраїль виступив проти перепоховання Андрія Мельника в Україні

У Єрусалимі заявили, що державне перепоховання Мельника підриває пам’ять про жертв Голокосту

Міністерство закордонних справ Ізраїлю висловило протест через офіційне перепоховання одного з лідерів Організації українських націоналістів Андрія Мельника з державними почестями в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис відомства.

Ізраїльська сторона заявила, що шкодує через рішення провести офіційну державну церемонію перепоховання діяча ОУН, якого в Єрусалимі пов’язують зі співпрацею з нацистською Німеччиною.

«Ми шкодуємо про рішення провести офіційну державну церемонію перепоховання лідера ОУН Андрія Мельника, який співпрацював з нацистами. Немає місця для ігнорування історичної правди та пам’яті жертв, убитих нацистами та їхніми колаборантами», – заявили в МЗС Ізраїлю.

Із критикою також виступив меморіальний центр Голокосту Яд Вашем.

«Перепоховання Андрія Мельника для державного поховання в Україні викликає серйозне занепокоєння. Вшанування лідера руху, який підтримував та співпрацював з нацистською Німеччиною під час переслідування та вбивства мільйонів євреїв, підриває моральну цілісність, необхідну для збереження пам’яті про Голокост», – йдеться у заяві центру.

Нагадаємо, 25 травня полковника Армії УНР, голову ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочала процес повернення на Батьківщину історичних постатей, які присвятили життя боротьбі за українську державність. За словами глави держави, йдеться про українських діячів різних епох, похованих у країнах Європи та Америки.

Крім того, 22 квітня Зеленський повідомив про початок роботи над створенням Пантеону видатних українців. За задумом влади, до нього мають увійти постаті, які відіграли важливу роль у формуванні української національної свідомості та державотворення.