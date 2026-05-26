Побиття українців у Варшаві. Посольство повідомило про стан 16-річного підлітка

фото з відкритих джерел (ілюстративне)
Підліток пройшов лікування 

Український консул відвідав 16-річного Артема, який отримав тяжкі травми внаслідок нападу на Свєнтокшиському мосту у Варшаві 7 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посольство України в Польщі.

«22 травня консул відвідав родину за місцем проживання. Тоді головним завданням було переконатися, що Артем одужує: було з’ясовано стан здоров’я підлітка, перебіг лікування та актуальні потреби родини», – йдеться у повідомленні.

Згодом, 25 травня, після стабілізації стану Артема, відбулася зустріч в консульському відділі посольства. «Під час зустрічі було предметно обговорені питання щодо захисту прав неповнолітнього: консули роз’яснили обсяг консульського захисту, гарантованого державою, права потерпілого, зокрема право на правову допомогу, а також підтвердили, що посольство й надалі супроводжуватиме справу у тісній взаємодії з правоохоронними органами Республіки Польща», – наголошує посольство.

Зазначається, що станом на сьогодні Артем почувається задовільно: він пройшов лікування та поступово повертається до звичного життя. Його інтереси представляє адвокат.

«Консульський відділ підтримує постійний зв’язок із родиною та й надалі триматиме на контролі перебіг розслідування, зокрема правову кваліфікацію дій нападників. Посольство України відзначає увагу польської сторони до цієї справи на найвищому державному рівні та поділяє чітку позицію офіційних осіб Республіки Польща: насильству й ворожнечі на ґрунті національності, мови чи походження не може бути виправдання», – додається у заяві.

Раніше у столиці Польщі правоохоронці затримали п’ятьох місцевих підлітків, яких підозрюють у жорстокому побитті трьох неповнолітніх громадян України. Інцидент, що викликав значний суспільний резонанс, стався на одному з мостів у центрі Варшави. Один із постраждалих українців опинився в лікарні з важкими травмами.

