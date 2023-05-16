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Розміром понад 100 метрів: до Землі з неймовірною швидкістю мчить астероїд

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розміром понад 100 метрів: до Землі з неймовірною швидкістю мчить астероїд
Згідно з оцінками вчених, космічний камінь мчить крізь космос до нашої планети зі швидкістю 47 тисяч км/год, а це майже в 38 разів більше за швидкість звуку
фото з відкритих джерел (ілюстативне)

Згідно з класифікацією NASA, космічний камінь є потенційно небезпечним

Згідно з повідомленням NASA, пізно ввечері у вівторок, 16 травня, до Землі підлетить астероїд розміром 110 метрів. Водночас швидкість його польоту є просто неймовірною, повідомляє Daily Mail.

Навколо Сонця в радіусі 195 млн км від Землі обертаються тисячі навколоземних астероїдів. Багато з них досі ще не відкриті, і останнім часом учені знаходять нові космічні об'єкти. Вважається, що на околицях Землі літають астероїди розміром від 10 метрів до 40 кілометрів. І багато з них є потенційно небезпечними, тобто можуть завдати значної шкоди нашій планеті. Наприклад, 66 млн років тому 10-кілометровий астероїд, що впав на планету, призвів до глобальної зміни клімату й знищення величезної кількості живих істот. Через це падіння, до речі, зникли динозаври.

Хоча, можливо, складно уявити, що якийсь великий астероїд впаде на Землю прямо зараз, усе ж таки така ймовірність завжди існує через непередбачуваність космосу. Вчені вважають, що будь-який астероїд, що летить до нас, навіть якщо здається, що він повинен пролетіти повз, може будь-якої миті змінити свій шлях у космосі та вирушить прямісінько на Землю.

У NASA кажуть, що термін «потенційно небезпечний» застосовується в основному до астероїдів, розмір яких перевищує 100 метрів. Ще важливо, щоб такий астероїд під час свого польоту розташовувався в межах не далі ніж 7,5 млн км від нашої планети. Якщо ці умови виконані, то такий космічний камінь перебуває під пильною увагою вчених, які стежать за його переміщенням у космосі.

До нашої планети летить астероїд під назвою 2023 JD2, який виявили лише цього року. Його розмір – 110 метрів, а це означає, що його ширина майже еквівалентна висоті знаменитої статуї Батьківщина-мати (загальна висота 102 м).

Згідно з оцінками вчених, космічний камінь мчить крізь космос до нашої планети зі швидкістю 47 тисяч км/год, а це майже в 38 разів більше за швидкість звуку.

За даними NASA, найближча відстань астероїда від Землі в момент його максимального зближення становитиме 5,5 млн км. Тобто, враховуючи розмір і відстань від нашої планети, цей астероїд дійсно потрапляє в категорію потенційно небезпечних. Учені вважають, що він пролетить повз планету й не впаде 16 травня на Землю.

За даними NASA, зараз учені щотижня знаходять у космосі від 10 до 30 навколоземних астероїдів різного розміру. Імовірність падіння всіх відомих астероїдів на Землю дуже мала, але не дорівнює нулю. Особливо варто перейматися тими астероїдами, які ще не виявлені, і непередбачене зіткнення з ними може статися будь-якої миті, вважають учені.

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Теги: космос астероїд Планета Земля

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