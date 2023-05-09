До Землі наближається величезний астероїд

Довжина небесного об'єкта – близько 76 метрів

Поблизу Землі у п’ятницю, 12 травня, пролетить астероїд 2023 HT4. Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

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За даними NASA, довжина небесного об'єкта – близько 76 метрів. Відстань від нього до Землі становитиме близько 6,08 млн км. Зазначається, що швидкість руху астероїда дорівнює більше ніж 32 тис. км за годину.

Варто зауважити, що якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче за 7,4 млн км, а його розмір більший за 150 м, то у NASA вважають його «потенційно небезпечним об’єктом». Однак 2023 HT4 не відповідає обом критеріям одночасно, тому не вважається «потенційно небезпечним».

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Нагадаємо, що українці також могли спостерігати дивовижне космічне явище: «поцілунок» Місяця і Венери. Місяць і Венера практично «поєдналися» одне з одним.

Уночі 23 квітня жителі України могли спостерігати рідкісне північне сяйво. Причина такого незвичайного для України явища – потужні магнітні бурі. 23 квітня на Землі якраз відбувся сильний геомагнітний шторм, який і спричинив полярне сяйво у нетипових локаціях. Наприклад, в Україні. Але ще полярне сяйво помітили в Словаччині, у Великій Британії та неблизенькій Австралії. Крім того, «Главком» показав і фотографії незвичайного полярного сяйва.

До слова, умовно «безпечний» астероїд нещодавно пролітав поруч із Землею. Це було найбільше наближення цього астероїда до Землі за понад 400 років.