На Венері виявили другу ознаку життя
Виявлення гліцину свідчить про те, що в атмосфері Венери можуть існувати ранні форми життя
Вчені виявили на Венері найпростішу амінокислоту гліцин, що може говорити про те, що на планеті є життя. Про це в своїй статті, опублікованій на порталі arXiv, повідомив Арідж Манна з Міднапурского коледжу в Західній Бенгалії.
«У астрофізиці, хімічній фізиці і біофізиці способи синтезу найпростішої амінокислоти гліцин з простих молекул мають велике значення для хімічної еволюції і походження життя», – пояснив автор дослідження. За його словами, елемент вдалося знайти за допомогою Атакамскої великої антеної решітки. Завдяки радіотелескопу фахівці помітили характерну лінію поглинання гліцину на частоті 261.87 ГГц в середніх широтах планети. Найбільш сильно цей сигнал був виражений поруч з екватором, при цьому на полюсах його не зафіксували.
Як вважають вчені, виявлення гліцину свідчить про те, що в атмосфері Венери можуть існувати ранні форми життя. Таким чином, це вже друга ознака життя на планеті, знайдений за останній час.
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