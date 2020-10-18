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    У світі

    На Венері виявили другу ознаку життя

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    Гліцин - вже друга ознака життя на планеті, знайдений за останній час - На Венері виявили другу ознаку життя
    Гліцин - вже друга ознака життя на планеті, знайдений за останній час

    Виявлення гліцину свідчить про те, що в атмосфері Венери можуть існувати ранні форми життя

    Вчені виявили на Венері найпростішу амінокислоту гліцин, що може говорити про те, що на планеті є життя. Про це в своїй статті, опублікованій на порталі arXiv, повідомив Арідж Манна з Міднапурского коледжу в Західній Бенгалії.

    «У астрофізиці, хімічній фізиці і біофізиці способи синтезу найпростішої амінокислоти гліцин з простих молекул мають велике значення для хімічної еволюції і походження життя», – пояснив автор дослідження. За його словами, елемент вдалося знайти за допомогою Атакамскої великої антеної решітки. Завдяки радіотелескопу фахівці помітили характерну лінію поглинання гліцину на частоті 261.87 ГГц в середніх широтах планети. Найбільш сильно цей сигнал був виражений поруч з екватором, при цьому на полюсах його не зафіксували.

    Як вважають вчені, виявлення гліцину свідчить про те, що в атмосфері Венери можуть існувати ранні форми життя. Таким чином, це вже друга ознака життя на планеті, знайдений за останній час.

    В середині вересня астрономи повідомили, що у верхніх шарах атмосфери Венери були виявлені загадкові сліди фосфіну. Ця сполука є продуктом життєдіяльності живих організмів, і вченим поки невідомі інші джерела отруйного газу.

    Нагадаємо, російські космонавти на борту Міжнародної космічної станції повернулися до експерименту «Сепарація», в рамках якого відпрацьовується технологія переробки урини в воду.

    космонавти космос наука новости
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