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Окупанти заявили про атаку дронів на Брянщину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти заявили про атаку дронів на Брянщину
Брянщину нібито знову атакували українські безпілотники
фото: Unsplash

Росія традиційно стверджує, що всі безпілотники збито

У ніч на 28 серпня Брянську область РФ нібито атакували два українські безпілотники. Про це повідомило міністерство оборони Росії.

«Сьогодні вночі припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Росіяни традиційно кажуть, що нібито два українські дрони були знищені черговими засобами протиповітряної оборони над територією Брянської області.

Окупанти заявили про атаку дронів на Брянщину фото 1
фото: скриншот

Нагадаємо, що пізно ввечері 26 серпня Брянську область РФ нібито атакував безпілотник. Губернатор традиційно звинуватив в усьому Україну і сказав, що дрон нібито було знищено над Трубчевським районом силами російської ППО.

До слова, вночі 22 серпня, за даними міноборони РФ, під Москвою силами протиповітряної оборони нібито знищено два безпілотники. Ще два дрони засоби радіоелектронної боротьби нібито ліквідували у Брянській області.

Раніше, 16 серпня, у російській Брянській області вкотре заявили про нібито спробу проникнення української диверсійно-розвідувальної групи у Стародубський район. 

Теги: росія вибух війна

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