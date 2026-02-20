Головна Світ Політика
Британія відмовила США у доступі до баз для можливих ударів по Ірану

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Рішення Лондона вплинуло на плани США щодо операції проти Ірану
фото: EPA/UPG (ілюстативне)

Лондон відмовився схвалити використання Дієго-Гарсії та авіабази Ферфорд, що вплинуло на позицію Трампа щодо угоди про острови Чагос

Велика Британія відмовилася надати Сполученим Штатам дозвіл на використання своїх військових баз для можливих ударів по Ірану, що стало одним із факторів напруження між союзниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Sky News.

За даними видання, американські військові розглядали можливість використання бази на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані, а також авіабази Ферфорд у британському графстві Глостершир, де розміщуються американські важкі бомбардувальники.

Британія відмовила США у доступі до баз для можливих ударів по Ірану фото 1
фото: AP

Згідно з чинними угодами між Лондоном і Вашингтоном, Пентагон може розпочинати операції з цих об’єктів лише після попереднього схвалення британського уряду. Однак британська сторона відмовилася надати такий дозвіл для потенційної атаки на Іран.

За інформацією ЗМІ, саме ця позиція Лондона вплинула на подальші рішення американської адміністрації. Зокрема, повідомляється, що президент США Дональд Трамп після відмови Британії від використання баз відмовився підтримати британську угоду щодо передачі островів Чагос Маврикію.

Нагадаємо, що Іран офіційно попередив Організацію Об’єднаних Націй, що американські військові об’єкти в регіоні стануть цілями у разі застосування сили з боку США, направивши відповідний лист генеральному секретарю ООН Антоніу Гуттерешу.

До слова, Сполучені Штати Америки завершують перекидання до регіону Перської затоки безпрецедентної кількості авіації. За масштабами та бойовою потужністю це угруповання є найбільшим з моменту операції «Свобода Іраку» у 2003 році.

Теги: Іран США Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

