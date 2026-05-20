Кремль визнав нову загрозу для нафтової інфраструктури РФ
Кремль екстрено посилив захист нафтових вишок через атаки дронів
Верхня палата російського парламенту 20 травня схвалила закон, який дозволяє знищувати українські та інші «ворожі» безпілотники над нафтогазовими платформами у російському секторі Каспійського моря, офіційно посиливши заходи захисту нафтової інфраструктури на тлі атак дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.
У пояснювальній записці до документа російська сторона фактично визнала, що безпілотники стали однією з найбільших загроз економічним інтересам РФ у регіоні.
Йдеться насамперед про об’єкти компанії «Лукойл», яка веде видобуток нафти на родовищах Філановське та Корчагінське у Каспійському морі. За даними Reuters, ці платформи вже неодноразово ставали цілями атак українських дронів.
«Прийняття відповідного федерального закону дозволить усунути правовий вакуум і вжити необхідних заходів для забезпечення антитерористичного захисту таких об'єктів, не зачіпаючи питань судноплавства та рибальства», – зазначено у документі.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що удари по російській нафтогазовій інфраструктурі та санкційний тиск уже створили серйозні проблеми для економіки РФ. Лише за останні місяці Росія втратила близько 10% нафтопереробки. Президент наголосив, що для Росії особливо болючою є вимушена зупинка нафтових свердловин.
Раніше Зеленський повідомив, що Служба зовнішньої розвідки України отримала нові російські документи з оцінкою втрат РФ від війни. За його словами, йдеться саме про внутрішню російську оцінку, яку влада країни-агресора намагається приховати як від світу, так і від власного населення.
До слова, 19 травня та в ніч на 20 травня 2026 року підрозділи Сил оборони завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів. Зокрема, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 з подальшою пожежею на НПЗ «Нижньогороднафтооргсинтез» у районі населеного пункту Кстово Нижньогородської області РФ.
За результатами ураження нафтоперекачувальної станції «Ярославль-3» у Семибратово Ярославської області попередньо підтверджено пошкодження чотирьох резервуарів загальним об’ємом 140 тис. кубометрів.
Коментарі — 0