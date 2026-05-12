CNN: Росія могла везти ядерні реактори до КНДР на затонулому судні

Капітан Ursa Major: на борту були деталі двох реакторів, схожих на ті, що встановлюють на підводні човни

Розслідування CNN розкрило нові подробиці загибелі російського судна Ursa Major, яке затонуло у листопаді 2024 року за 60 морських миль від узбережжя Іспанії після серії вибухів. За даними видання, корабель міг перевозити компоненти ядерних реакторів для Північної Кореї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Що везло судно і куди прямувало

Ursa Major, відомий також під назвою Sparta 3, офіційно мав доставити портові крани та контейнери до Владивостока. Проте капітан судна Ігор Анісімов на допиті в іспанських слідчих зізнався: на борту були «елементи двох ядерних реакторів, схожих на ті, що використовуються на підводних човнах». Чи містили вони ядерне паливо – капітан не знав.

Кінцевим пунктом для вантажу мав стати північнокорейський порт Расон. Судно вийшло з петербурзьких доків лише через два місяці після того, як Кім Чен Ин направив північнокорейських військових воювати за Росію. Власник судна – російська компанія Oboronlogistics – має ліцензію на перевезення ядерних матеріалів.

Три вибухи, двоє загиблих і загадкове затоплення

Маршрут Ursa Major відстежували португальські військово-морські сили. Увійшовши в іспанські територіальні води, судно несподівано сповільнилося. Іспанські служби вийшли на зв'язок – екіпаж запевнив, що все гаразд. За 24 години корабель різко змінив курс і надіслав сигнал SOS.

Три вибухи по правому борту, імовірно поблизу машинного відділення, забрали двох членів екіпажу. Чотирнадцятьох осіб врятували іспанські рятувальники. Іспанська національна сейсмічна мережа зафіксувала чотири підводні сигнали – схожі на вибухи мін – саме тоді, коли над місцем аварії зависав російський корабель «Іван Грен».

За версією іспанських слідчих, корпус судна міг бути пробитий торпедою типу Barracuda – таку зброю мають лише США, окремі союзники НАТО, Росія та Іран. Інші експерти схиляються до версії з міною, прикріпленою до борту.

Американські літаки і російський «шпигун» над уламками

Американські літаки для виявлення ядерних матеріалів двічі облітали район загибелі судна. Через тиждень після катастрофи там з'явився «Янтар» – офіційно російське дослідницьке судно, яке неодноразово звинувачували у шпигунстві та операціях проти натовської інфраструктури. Він провів над уламками п'ять днів, після чого пролунали ще чотири вибухи – схоже, хтось цілеспрямовано знищував те, що лишилося на дні.

Уламки спочивають на глибині 2500 метрів. Іспанці кажуть: підняти їх – надто дорого і небезпечно. «Чорна скринька» досі недоступна.

Незабаром після загибелі Ursa Major Північна Корея презентувала свій перший підводний човен з ядерним озброєнням. Експерти застерігають: якби Москві вдалося передати Пхеньяну реакторну технологію підводного човна, це суттєво посилило б північнокорейський ядерний флот.



До слова, війна в Україні виявилася для Пхеньяна надзвичайно вигідною угодою: за даними, які наводить «Главком», Північна Корея заробила на допомозі Росії половину свого ВВП – постачаючи снаряди, ракети та запчастини до радянських танків.