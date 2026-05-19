Дрони атакували нафтову інфраструктуру в Ярославлі

Ростислав Вонс
За попередніми даними, під ударами БпЛА опинилася нафтоперекачувальна станція

У ніч на 19 травня безпілотники атакували Ярославську область. За попередніми даними, під удар могла потрапити нафтоперекачувальна станція. Про це повідомляє «Главком».

Як розповів губернатор Ярославської області Михайло Євраєв, регіон зазнав атаки безпілотників, через що перекрито рух транспорту на виїзді з Ярославля у напрямку Москви – від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною дорогою. Раніше в області було запроваджено дронову небезпеку.

За даними Osint-фахівців, ціллю безпілотників могла стати нафтоперекачувальна станція «Ярославль-3». Вона входить до системи магістральних нафтопроводів, які забезпечують переміщення нафти між родовищами, вузлами збору та переробними підприємствами.

НПС «Ярославль-3» підпорядкована ПАО «Транснєфть». Основна функція – перекачування сирої нафти трубопроводами на великі відстані, підтримання необхідного тиску в системі для її подальшого руху та координація потоків у трубопровідній мережі.

Нагадаємо, у ніч на 19 травня у Москві знову лунали вибухи, зокрема повідомлялося про атаку безпілотників. Мер міста Сергій Собянін стверджує, що російська ППО нібито збила декілька дронів, які рухалися у бік столиці РФ.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що удари по російській нафтогазовій інфраструктурі та санкційний тиск уже створили серйозні проблеми для економіки РФ. За словами Зеленського, лише за останні місяці Росія втратила близько 10% нафтопереробки. Президент наголосив, що для Росії особливо болючою є вимушена зупинка нафтових свердловин.

