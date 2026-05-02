Загинув на бойовій позиції у місті Торецьк. Згадаймо Андрія Слаутіна

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Слаутіна.

Капітан поліції Андрій Слаутін на псевдо Кеп поліг 13 січня 2025 року на бойовій позиції у місті Торецьк на Донеччині. Захисникові був 41 рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Народився Андрій 22 травня 1983 року в Чернігові. Навчався в місцевій школі №10. З дитинства любив футбол, брав участь у змаганнях. Багато читав. Закінчив Міжнародний науково-технічний університет за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем».

Працював візувальником у «Чернігівському комбінаті хлібопродуктів», а потім – менеджером у ТОВ «Форсаж». З 2006-го по 2007-й Андрій служив у ЗСУ, а наступні сім років – в управлінні податкової міліції Державної податкової служби у Чернігівській області.

У 2013-му закінчив Національний університет «Чернігівська політехніка» за спеціальністю «Правознавство». Обіймав посаду директора в ТОВ «ЮК Консалтінг групп» і Державного науково-дослідного та проєктно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція». У 2018–2023 роках був директором ТОВ «Європроект-2017 і займався проєктними роботами в будівництві та землеустрої.

З першого дня повномасштабного вторгнення пішов до військкомату, але там йому відмовили – залишився в резерві та займався волонтерством. А в лютому 2023 року, коли була сформована Об'єднана штурмова бригада Нацполіції «Лють», пройшов медкомісію і приєднався до лав підрозділу. Обіймав посаду заступника командира взводу штурмового полку «Сафарі». Тричі зазнавав поранень, але після реабілітації знову повертався у стрій.

Капітан поліції Андрій Слаутін на псевдо Кеп фото: платформа пам'яті «Меморіал»

«Андрій був сміливим, відважним, відповідальним, люблячим, турботливим чоловіком і батьком. Брав участь у вихованні дітей та їхньому розвитку. На нього завжди можна було покластися. Колеги згадують його як відповідальну, щиру, доброзичливу людину. Завжди вболівав за долю країни.

Андрія Слаутіна нагородили медаллю «Учасник бойових дій» і нагрудним знаком «Срібний Хрест», а вже посмертно – медаллю «За оборону України», орденом «За мужність» III ступеня та нагрудним знаком «Комбатантський хрест».

Поховали воїна в Чернігові на кладовищі «Яцево».

У захисника залишилися мама, дружина, син, дві доньки та сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.