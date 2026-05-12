Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пєсков: Путін чекає Зеленського в Москві, а «СВО» зупиниться в будь-який момент

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Пєсков: Путін чекає Зеленського в Москві, а «СВО» зупиниться в будь-який момент
Речник Кремля також офіційно оголосив про завершення тридобового гуманітарного перемир'я
Фото з відкритих джерел

Пєсков: «СВО» зупиниться, щойно Київ прийме рішення, яке в Москві «прекрасно знають»

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий зустрітися із Зеленським у Москві «в будь-який момент», а зустріч за межами російської столиці, на його думку, має сенс лише для підписання підсумкових домовленостей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТАСС. 

Москва або нейтральна територія – але лише на фіналі

Будь-яка зустріч двох президентів поза межами Росії, за логікою Кремля, матиме сенс лише тоді, коли сторони дійдуть до етапу підписання мирної угоди. Пєсков також зазначив, що наявні напрацювання щодо України дають Москві підстави говорити про «наближення врегулювання», однак від конкретики відмовився.

«СВО зупиниться в будь-який момент, щойно в Києві приймуть необхідні рішення, про які там прекрасно знають», – заявив він.

Водночас речник Кремля підкреслив, що Росія відкрита до контактів і вітає посередницьку роль США у врегулюванні конфлікту. 

Перемир'я завершилося – бої тривають

Пєсков також офіційно оголосив про завершення тридобового гуманітарного перемир'я, яке Росія в односторонньому порядку запровадила на 8–10 травня. «СВО» поновлюється в повному обсязі, заявив він.

Нагадаємо, що попри оголошений «режим тиші» Росія порушувала його вже в першу ніч – окупанти атакували Сумщину дронами та балістичною ракетою. 

Зеленський: не в Москві й не в Білорусі

Позиція Києва діаметрально протилежна. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність до прямих переговорів – але виключно за межами Росії та Білорусі. Ще в квітні він зазначив, що зустріч із Путіним могла б відбутися на Близькому Сході, у Європі або у США. Позаштатний радник Офісу президента Сергій Лещенко у відповідь на кремлівські заяви підкреслив: Москва як столиця держави-агресора не може бути майданчиком для переговорів.

До слова, ще у квітні 2026 року Кремль уже заявляв про готовність Путіна до зустрічі із Зеленським за умови результативності переговорів – зустріч, за тодішніми словами Пєскова, можлива «лише для фіналізації домовленостей».

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Кремль визнав складну фазу переговорів з Україною: Пєсков тоді зазначив, що «вихід на мирну угоду займе багато часу».

Читайте також:

Теги: росія путін Володимир Зеленський переговори Дмитро Пєсков

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент заявив про дефіцит Patriot
«Гірше вже бути не може». Зеленський розповів про дефіцит зброї
15 квiтня, 12:22
Ціна російського газу для Китаю цьогоріч становитиме $258,80 за 1000 кубометрів, що на понад 38% нижче середньої ціни
Росія кілька років продаватиме Китаю газ майже за безцінь – Bloomberg
21 квiтня, 07:57
Учні активно поширюють у TikTok відео з вірусного тренду про вчителів
Російські школярі принижують вчителів у TikTok: РФ зробила Україну винною
22 квiтня, 17:30
Ексглава уряду України: Світ має отямитись. Міжнародне право не діє
Ексглава уряду України: Світ має отямитись. Міжнародне право не діє
23 квiтня, 14:47
Нові санкції ЄС перекрили доступ російських танкерів до портів
20-й пакет санкцій ЄС вдарив по фінансах і експортних схемах РФ: подробиці
23 квiтня, 18:12
На зустрічі обговорили два ключових блоки питань: фінансова підтримка України від партнерів і кадрові зміни в уряді
Зеленський анонсував нові кадрові зміни в Уряді
2 травня, 17:52

Політика

Стармер відмовився йти у відставку з посади прем’єра
Стармер відмовився йти у відставку з посади прем’єра
Пєсков: Путін чекає Зеленського в Москві, а «СВО» зупиниться в будь-який момент
Пєсков: Путін чекає Зеленського в Москві, а «СВО» зупиниться в будь-який момент
Трамп натякнув, хто може піти на вибори президента США у 2028 році
Трамп натякнув, хто може піти на вибори президента США у 2028 році
Кремль хвалиться оновленням Ту-160, але реально воює лише третина флоту
Кремль хвалиться оновленням Ту-160, але реально воює лише третина флоту
Скандал у вищих колах Брюсселю. Чиновники незадоволені главою Єврокомісії
Скандал у вищих колах Брюсселю. Чиновники незадоволені главою Єврокомісії
Трамп заявив, що готовий «прийняти кулю» заради США
Трамп заявив, що готовий «прийняти кулю» заради США

Новини

В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Сьогодні, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Вчора, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
10 травня, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
10 травня, 06:21

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua