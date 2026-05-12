Пєсков: Путін чекає Зеленського в Москві, а «СВО» зупиниться в будь-який момент

Пєсков: «СВО» зупиниться, щойно Київ прийме рішення, яке в Москві «прекрасно знають»

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий зустрітися із Зеленським у Москві «в будь-який момент», а зустріч за межами російської столиці, на його думку, має сенс лише для підписання підсумкових домовленостей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТАСС.

Москва або нейтральна територія – але лише на фіналі

Будь-яка зустріч двох президентів поза межами Росії, за логікою Кремля, матиме сенс лише тоді, коли сторони дійдуть до етапу підписання мирної угоди. Пєсков також зазначив, що наявні напрацювання щодо України дають Москві підстави говорити про «наближення врегулювання», однак від конкретики відмовився.

«СВО зупиниться в будь-який момент, щойно в Києві приймуть необхідні рішення, про які там прекрасно знають», – заявив він.

Водночас речник Кремля підкреслив, що Росія відкрита до контактів і вітає посередницьку роль США у врегулюванні конфлікту.

Перемир'я завершилося – бої тривають

Пєсков також офіційно оголосив про завершення тридобового гуманітарного перемир'я, яке Росія в односторонньому порядку запровадила на 8–10 травня. «СВО» поновлюється в повному обсязі, заявив він.

Нагадаємо, що попри оголошений «режим тиші» Росія порушувала його вже в першу ніч – окупанти атакували Сумщину дронами та балістичною ракетою.

Зеленський: не в Москві й не в Білорусі

Позиція Києва діаметрально протилежна. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність до прямих переговорів – але виключно за межами Росії та Білорусі. Ще в квітні він зазначив, що зустріч із Путіним могла б відбутися на Близькому Сході, у Європі або у США. Позаштатний радник Офісу президента Сергій Лещенко у відповідь на кремлівські заяви підкреслив: Москва як столиця держави-агресора не може бути майданчиком для переговорів.



До слова, ще у квітні 2026 року Кремль уже заявляв про готовність Путіна до зустрічі із Зеленським за умови результативності переговорів – зустріч, за тодішніми словами Пєскова, можлива «лише для фіналізації домовленостей».

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Кремль визнав складну фазу переговорів з Україною: Пєсков тоді зазначив, що «вихід на мирну угоду займе багато часу».