Генштаб підтвердив ураження російського корабля та порохового заводу

Масштаби збитків уточнюються

3 червня та у ніч на 4 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об'єктів російського агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зокрема, уражено прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410 (шифр «Світляк») в акваторії Азовського моря. Масштаби збитків уточнюються.

Також уражено район зосередження озброєння та військової техніки ворога поблизу Новоєгорівки (Харківська область) і пункт управління противника в районі Очеретиного (Донецька область). Крім того, уражено склад боєприпасів у районі Грінталя (Донецька область) та склади паливно-мастильних матеріалів у Сімферополі (АР Крим) і Мелітополі (Запорізька область).

Серед іншого уражено територію філіалу ТОВ «Гефест-М» – пороховий завод «Еластік» у Рязанській області. За даними Генштабу, спалахнула пожежа на площі понад 400 м. кв.

За результатами додаткового аналізу результатів встановлено, що 3 червня 2026 року у районі нафтового терміналу «Санкт-Петербург» знищено один резервуар і пошкоджено шість резервуарів та дві технічних естакади.

До того ж підтверджено займання складського приміщення площею понад 200 м. кв. на підприємстві з виробництва складових частин високоточного озброєння Мічурінський завод «Прогрес» у Тамбовській області РФ.

Нагадаємо, у ніч на 4 червня підрозділи Сильних безпілотних систем завдали серії точних ударів по військових та логістичних цілях в оперативній глибині противника. «Птахи СБС: впольовано прикордонний сторожовий корабель класу «Світляк», зенітно-ракетний комплекс «Панцир», систему навігації, цистерни, локомотиви, трансформатори», – написав командувач Сил Безпілотних Систем.