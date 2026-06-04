Бив молотком та імітував страту: Нацполіція повідомила про підозру чеченському окупанту (фото)

На Запоріжжі оголосили підозру військовому з Чечні з позивним Таліб

Підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням отримав бойовик із підрозділу Чеченської Республіки Росії на прізвисько Таліб, який брав участь у катуванні мирних мешканців Бердянщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Бердянський районний відділ поліції та Нацполіцію України.

Правоохоронці задокументували черговий кривавий воєнний злочин російських окупантів, вчинений під час захоплення частини Запорізької області. За даними слідчих, навесні 2022 року Таліб разом з іншими військовослужбовцями країни-агресора облаштував тимчасову базу на захопленому стадіоні в селі Осипенко Бердянського району. Спортивний об'єкт окупанти швидко перетворили на незаконну тюрму для утримання та катування проукраїнськи налаштованих цивільних громадян.

Військовий Росії з позивним Таліб фото: Нацполіція України

У квітні 2022 року озброєні до зубів російські військові на чолі з Талібом вчинили напад на приватний будинок місцевої родини. Погрожуючи власникам розстрілом, вони вимагали видати їм зброю. Не отримавши бажаного, загарбники викрали господаря оселі, зв'язали та вивезли до своєї катівні.

Знущання, які довелося пережити українцю, вражають своєю жорстокістю:

Чоловіка регулярно та нещадно били молотком по голові та спині.

Приковували кайданками до гарячої металевої труби та погрожували болісною смертю.

Неодноразово імітували розстріл, здійснюючи бойові постріли з автоматів впритул біля його голови.

Військовий Росії з позивним Таліб фото: Нацполіція України

У таких пекельних і нелюдських умовах без належного харчування, чистої питної води, будь-якої медичної допомоги та базових санітарних умов бранця незаконно тримали протягом 43 діб.

«У цей час двоє неповнолітніх синів потерпілого залишилися без батьківського піклування під контролем окупаційних сил. Дітям також погрожували зброєю та розстрілом, чим спричинили тяжкі психологічні страждання», – йдеться в повідомленні Нацполіції.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за статтею – жорстоке поводження з цивільним населенням, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами.

Джерело: https://npu.gov.ua/news/byv-molotkom-imituvav-stratu-ta-43-dni-utrymuvav-tsyvilnoho-v-kativni-slidchi-natspolitsii-povidomyly-pro-pidozru-chechenskomu-okupantu

«Главком» писав, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Національною поліцією та Офісом генерального прокурора встановили особи чотирьох воєнних злочинців, які у 2014 році вчиняли звірства у тимчасово окупованому Антрациті. Зловмисникам офіційно оголошено про підозру.

Нагадаємо, в Москві на вулиці Єлецькій були ліквідовані двоє співробітників МВС РФ, які брали участь у війні проти України та причетні до катувань українських військовополонених.