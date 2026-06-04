Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Бив молотком та імітував страту: Нацполіція повідомила про підозру чеченському окупанту (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Бив молотком та імітував страту: Нацполіція повідомила про підозру чеченському окупанту (фото)
Окупант брав участь у катуванні мирних жителів на Бердянщині
фото: Нацполіція України

На Запоріжжі оголосили підозру військовому з Чечні з позивним Таліб

Підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням отримав бойовик із підрозділу Чеченської Республіки Росії на прізвисько Таліб, який брав участь у катуванні мирних мешканців Бердянщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Бердянський районний відділ поліції та Нацполіцію України.

Правоохоронці задокументували черговий кривавий воєнний злочин російських окупантів, вчинений під час захоплення частини Запорізької області. За даними слідчих, навесні 2022 року Таліб разом з іншими військовослужбовцями країни-агресора облаштував тимчасову базу на захопленому стадіоні в селі Осипенко Бердянського району. Спортивний об'єкт окупанти швидко перетворили на незаконну тюрму для утримання та катування проукраїнськи налаштованих цивільних громадян.

Військовий Росії з позивним Таліб
Військовий Росії з позивним Таліб
фото: Нацполіція України

У квітні 2022 року озброєні до зубів російські військові на чолі з Талібом вчинили напад на приватний будинок місцевої родини. Погрожуючи власникам розстрілом, вони вимагали видати їм зброю. Не отримавши бажаного, загарбники викрали господаря оселі, зв'язали та вивезли до своєї катівні.

Знущання, які довелося пережити українцю, вражають своєю жорстокістю:

  • Чоловіка регулярно та нещадно били молотком по голові та спині.
  • Приковували кайданками до гарячої металевої труби та погрожували болісною смертю.
  • Неодноразово імітували розстріл, здійснюючи бойові постріли з автоматів впритул біля його голови.
Військовий Росії з позивним Таліб
Військовий Росії з позивним Таліб
фото: Нацполіція України

У таких пекельних і нелюдських умовах без належного харчування, чистої питної води, будь-якої медичної допомоги та базових санітарних умов бранця незаконно тримали протягом 43 діб.

«У цей час двоє неповнолітніх синів потерпілого залишилися без батьківського піклування під контролем окупаційних сил. Дітям також погрожували зброєю та розстрілом, чим спричинили тяжкі психологічні страждання», – йдеться в повідомленні Нацполіції.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за статтею – жорстоке поводження з цивільним населенням, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами.

Джерело: https://npu.gov.ua/news/byv-molotkom-imituvav-stratu-ta-43-dni-utrymuvav-tsyvilnoho-v-kativni-slidchi-natspolitsii-povidomyly-pro-pidozru-chechenskomu-okupantu

«Главком» писав, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Національною поліцією та Офісом генерального прокурора встановили особи чотирьох воєнних злочинців, які у 2014 році вчиняли звірства у тимчасово окупованому Антрациті. Зловмисникам офіційно оголошено про підозру.

Нагадаємо, в Москві на вулиці Єлецькій були ліквідовані двоє співробітників МВС РФ, які брали участь у війні проти України та причетні до катувань українських військовополонених. 

Читайте також:

Теги: Національна поліція України окупанти Чечня поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Організатора затримали «на гарячому» під час отримання чергового грошового траншу
У Києві викрито масштабну схему легалізації іноземців, серед «клієнтів» були росіяни (фото)
5 травня, 15:51
Рятувальники прибули на місце події та оперативно ліквідували пожежу
Біля Одеси внаслідок ДТП спалахнули три автомобілі
10 травня, 16:48
Ситуація на фронті 11 травня
Лінія фронту станом на 11 травня 2026. Зведення Генштабу
11 травня, 22:20
Путін знає, що війна йде жахливо погано, і дедалі більше росіян це розуміють
Українські дрони загнали Путіна в бункери – Forbes
9 травня, 15:15
Нині триває 1545-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2026 року
18 травня, 08:23
Ситуація на фронті 21 травня
Лінія фронту станом на 21 травня 2026. Зведення Генштабу
21 травня, 22:31
Олександр Крохмалюк долучився до «Азову» у 2016 році
Медика «Азову» закатували до смерті в російському полоні
23 травня, 04:35
Технічні служби піднімають стовп, якого збила автівка
У центрі Хмельницького легковик збив пішоходів на тротуарі та врізався у стовп
16 травня, 20:58
В Україні триває 1560-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2026 року
2 червня, 08:26

Соціум

Бив молотком та імітував страту: Нацполіція повідомила про підозру чеченському окупанту (фото)
Бив молотком та імітував страту: Нацполіція повідомила про підозру чеченському окупанту (фото)
Американський журналіст після поїздок на Донбас попросив у Путіна російське громадянство
Американський журналіст після поїздок на Донбас попросив у Путіна російське громадянство
Росія використовує механізми ООН для розширення пропагандистської мережі у світі – розвідка
Росія використовує механізми ООН для розширення пропагандистської мережі у світі – розвідка
Медики не встигають: ВООЗ заявляє про поширення смертоносного вірусу Ебола
Медики не встигають: ВООЗ заявляє про поширення смертоносного вірусу Ебола
У Франції взято під варту капітана російського танкера тіньового флоту Tagor
У Франції взято під варту капітана російського танкера тіньового флоту Tagor
Росії забракло робочих рук. Москва вимушена шукати працівників в Індії
Росії забракло робочих рук. Москва вимушена шукати працівників в Індії

Новини

Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
Сьогодні, 13:21
Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
Сьогодні, 09:19
Польща заарештувала українця за вилов гігантського сома. Риба була місцевою легендою (відео, фото)
Сьогодні, 08:50
Війна на десятиліття. Російський розвідник дав пораду співгромадянам
Сьогодні, 07:59
Трамп і Зеленський можуть зустрітися на саміті НАТО в Туреччині
Сьогодні, 07:54
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 4 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua