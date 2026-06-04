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Заради Patriot Україна запропонувала Німеччині особливу угоду

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Заради Patriot Україна запропонувала Німеччині особливу угоду
MIM-104 Patriot (укр. «Петріот») – зенітний ракетний комплекс
фото з відкртих джерел

Київ попросив додаткові ракети-перехоплювачі вже зараз та запропонував Берліну компенсацію майбутніми поставками

Україна звернулася до Німеччини з незвичною пропозицією для посилення протиповітряної оборони. Київ попросив передати додаткові ракети-перехоплювачі для систем Patriot уже цього року, натомість запропонувавши компенсувати їх майбутніми поставками власного виробництва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Bloomberg.

Українська сторона запропонувала своєрідний «ракетний бартер». Ідеться про передачу Німеччиною дефіцитних ракет-перехоплювачів із наявних запасів уже найближчим часом. У відповідь Україна готова надати Берліну ракети після того, як вони будуть виготовлені в майбутньому.

Наразі німецький уряд вивчає цю пропозицію та ще не ухвалив остаточного рішення. За даними Bloomberg, офіційна позиція Берліна може бути озвучена напередодні або безпосередньо під час саміту НАТО, який відбудеться в липні.

Речник Міністерства оборони Німеччини відмовився коментувати інформацію. Водночас представник президента України заявив, що для перевірки оприлюднених даних потрібен додатковий час.

Видання зазначає, що потреба України в додаткових засобах протиповітряної оборони залишається критичною через регулярні російські атаки на військову, енергетичну та цивільну інфраструктуру.

При цьому пошук необхідних ракет ускладнюється скороченням запасів озброєння в європейських країнах. За оцінками джерел Bloomberg, саме Німеччина наразі залишається єдиною державою Європейського Союзу, яка потенційно здатна здійснити суттєве постачання таких ракет.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що найбільшою загрозою для України залишаються російські ракети. За словами глави держави, Росія здатна виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця та регулярно здійснює масштабні комбіновані атаки. Президент наголосив, що саме ракети становлять найбільшу небезпеку для цивільної та критичної інфраструктури країни.

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Теги: Німеччина Україна Patriot

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