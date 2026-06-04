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Американський журналіст після поїздок на Донбас попросив у Путіна російське громадянство

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Американський журналіст після поїздок на Донбас попросив у Путіна російське громадянство
Журналіст Крістофер Хелалі
фото: російські медіа

Журналіст активно транслює наративи російської пропаганди на західну аудиторію

Американський журналіст Крістофер Хелалі, відомий своєю прокремлівською діяльністю, звернувся до Путіна з проханням надати йому громадянство Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Хелалі пропагандистським медіа на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Лист до Путіна

Крістофер Хелалі підготував розлоге послання, у якому розхвалив свої «заслуги» перед країною-агресором. За словами американця, він написав Путіну лист на чотири сторінки, у якому детально розписав своє палке прагнення стати громадянином Росії. У тексті Хелалі окремо наголосив на своєму «внеску» в інтереси Росії та пропагандистській роботі, яку він проводив на тимчасово окупованих територіях українського Донбасу.

«Я написав листа президенту Путіну на чотири сторінки, у якому виклав своє прагнення стати громадянином РФ, розповів про свій внесок у Росію, свою роботу на Донбасі», – заявив американський журналіст.

Хелалі також зазначив, що західні журналісти є стенографістами правлячого класу, вони не хочуть приїжджати на Донбас і бачити злочини України, оскільки це не відповідає інтересам їхніх корпорацій.

Хто такий Крістофер Хелалі

Крістофер Хелалі – американський активіст та журналіст, який неодноразово відвідував окуповану Росією територію України для створення прокремлівських репортажів. Він активно транслює наративи російської пропаганди на західну аудиторію, виправдовуючи агресію Росії.

Раніше американський журналіст відвідав Курську область та коледж у Старобільську після атаки. Відомо, що Хелалі внесено до бази екстремістського та забороненого в Росії українського сайту «Миротворець».

«Главком» писав, що Олександр Янукович, син колишнього президента України Віктора Януковича, отримав російське громадянство. Зазначається, що син Януковича займається в Росії бізнесом – 10 років тому він зареєстрував у Санкт-Петербурзі компанію. Основним видом діяльності компанії вказується управління фінансово-промисловими групами. 

Нагадаємо, СБУ затримала у Херсоні колаборантку, яка під час окупації міста примусово паспортизувала пільговиків. Підозрюваній загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зазначається, що на цій посаді колаборантка виконувала завдання Кремля щодо примусової «інтеграції» нормативно-правової бази регіону під стандарти російського законодавства. Крім того, вона організовувала переведення соцвиплат на рублі РФ.

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Теги: росія путін журналіст громадянство

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