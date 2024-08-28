Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти захопили ще два села на Донеччині – DeepState

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Окупанти захопили ще два села на Донеччині – DeepState
Російські війська досягли значних тактичних успіхів на Покровському напрямку
фото з відкритих джерел

Загарбники просунулися у районі низки населених пунктів

Російські війська окупували села Мемрик та Калинове у Покровському районі на Донеччині. Також загарбники просунулися у районі низки населених пунктів. Про це повідомили аналітики DeepState.

Зокрема, армія РФ мала успіхи поблизу:

  • міста Новогродівка Покровського району Донецької області,
  • села Михайлівка Новогродівської міської громади Покровського району,
  • села Лісівка Новогродівської міської громади Покровського району,
  • село Костянтинівка Мар'їнської міської громади Покровського району,
  • села Водяне Вугледарської міської громади.
Окупанти захопили Мемрик та Калинове у Покровському районі
Окупанти захопили Мемрик та Калинове у Покровському районі
скріншот

Нагадаємо, російські війська досягли значних тактичних успіхів на Покровському напрямку на тлі повідомлень про те, що українські війська відійшли з окремих районів на південний схід від Покровська.

Раніше стало відомо, що ворог активізувався на двох ділянках у Донецькій області – західніше Павлівки та біля Водяного, щоб обійти Вугледар і взяти його в кільце. На початку серпня російські війська досягли своєї давньої тактичної мети – вийти на трасу О-0532, щоб перерізати українську наземну лінію зв’язку, яка з’єднує Вугледар і Костянтинівку.

До слова, російські сили продовжують розвивати тактичний успіх в районі Покровська. Окупанти намагаються закріпитися в багатоповерхівках Новогродівки, штурмуючи будинки.

Читайте також:

Теги: окупанти війна Донеччина село ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саме Лапін очолював угруповання військ РФ на Харківщині у вересні 2022 року, коли українські війська за трохи більше ніж тиждень звільнили майже всю область
Курщина: The Wall Street Journal розповіла, як російський генерал Лапін допоміг ЗСУ
21 серпня, 12:24
За день російська армія обстріляла три райони Дніпропетровщини
Окупанти за день обстріляли три райони Дніпропетровщини, є руйнування
19 серпня, 23:43
Від початку доби відбулося 98 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2024 року
18 серпня, 00:00
Наслідки ракетної атаки на Суми, 17 серпня 2024 р.
Рятувальники показали кадри пожежі на місці ракетного удару по Сумах
17 серпня, 09:55
Білорусь намагається відволікти увагу українського командування
Білорусь перекине «Іскандери» й «Полонези» до кордону з Україною: влада відреагувала
10 серпня, 16:14
На місці працюють органи влади, поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби
РФ вдарила по супермаркету та «Новій пошті» у Костянтинівці: є загиблі (оновлено)
9 серпня, 17:51
Курська область
Бої у Курській області: місцева влада заявляє про евакуацію населення
7 серпня, 13:39
Боєць третього батальйону «Свобода» Бригади наступу Національної гвардії України «Рубіж» Олександр Скворцов, позивний Білорус
Зазнав смертельного поранення під час виконання надважливого завдання. Згадаймо Олександра Скворцова
7 серпня, 09:00
Ворог просунувся біля Урожайного
Росія просунулася біля двох населених пунктів Донеччини – DeepState
31 липня, 08:12

Події в Україні

У Кривому Розі оголошено день жалоби після ракетного удару по готелю
У Кривому Розі оголошено день жалоби після ракетного удару по готелю
У Києві та низці областей введено екстрені відключення світла
У Києві та низці областей введено екстрені відключення світла
Окупанти захопили ще два села на Донеччині – DeepState
Окупанти захопили ще два села на Донеччині – DeepState
Втрати ворога станом на 28 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 28 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ вразили російський штурмовик Су-25
ЗСУ вразили російський штурмовик Су-25
Зросла кількість загиблих у готелі в Кривому Розі
Зросла кількість загиблих у готелі в Кривому Розі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
44K
«Віз валізку з $600 тис.». Шеф президентського протоколу розказав про організацію перших візитів очільників України за кордон
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Татаров і Малюк убивали чеченців у Києві – Зеленський
6800
Лавров заявив, що влада Росії уточнює доктрину застосування ядерної зброї
3873
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua