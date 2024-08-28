Окупанти захопили ще два села на Донеччині – DeepState
Загарбники просунулися у районі низки населених пунктів
Російські війська окупували села Мемрик та Калинове у Покровському районі на Донеччині. Також загарбники просунулися у районі низки населених пунктів. Про це повідомили аналітики DeepState.
Зокрема, армія РФ мала успіхи поблизу:
- міста Новогродівка Покровського району Донецької області,
- села Михайлівка Новогродівської міської громади Покровського району,
- села Лісівка Новогродівської міської громади Покровського району,
- село Костянтинівка Мар'їнської міської громади Покровського району,
- села Водяне Вугледарської міської громади.
Нагадаємо, російські війська досягли значних тактичних успіхів на Покровському напрямку на тлі повідомлень про те, що українські війська відійшли з окремих районів на південний схід від Покровська.
Раніше стало відомо, що ворог активізувався на двох ділянках у Донецькій області – західніше Павлівки та біля Водяного, щоб обійти Вугледар і взяти його в кільце. На початку серпня російські війська досягли своєї давньої тактичної мети – вийти на трасу О-0532, щоб перерізати українську наземну лінію зв’язку, яка з’єднує Вугледар і Костянтинівку.
До слова, російські сили продовжують розвивати тактичний успіх в районі Покровська. Окупанти намагаються закріпитися в багатоповерхівках Новогродівки, штурмуючи будинки.
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