Окупанти захопили ще два села на Донеччині – DeepState

Загарбники просунулися у районі низки населених пунктів

Російські війська окупували села Мемрик та Калинове у Покровському районі на Донеччині. Також загарбники просунулися у районі низки населених пунктів. Про це повідомили аналітики DeepState.

Зокрема, армія РФ мала успіхи поблизу:

міста Новогродівка Покровського району Донецької області,

села Михайлівка Новогродівської міської громади Покровського району,

села Лісівка Новогродівської міської громади Покровського району,

село Костянтинівка Мар'їнської міської громади Покровського району,

села Водяне Вугледарської міської громади.

Окупанти захопили Мемрик та Калинове у Покровському районі скріншот

Нагадаємо, російські війська досягли значних тактичних успіхів на Покровському напрямку на тлі повідомлень про те, що українські війська відійшли з окремих районів на південний схід від Покровська.

Раніше стало відомо, що ворог активізувався на двох ділянках у Донецькій області – західніше Павлівки та біля Водяного, щоб обійти Вугледар і взяти його в кільце. На початку серпня російські війська досягли своєї давньої тактичної мети – вийти на трасу О-0532, щоб перерізати українську наземну лінію зв’язку, яка з’єднує Вугледар і Костянтинівку.

До слова, російські сили продовжують розвивати тактичний успіх в районі Покровська. Окупанти намагаються закріпитися в багатоповерхівках Новогродівки, штурмуючи будинки.