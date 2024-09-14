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Коли Росія втомиться наступати? Буданов назвав критичну дату для ворога

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Коли Росія втомиться наступати? Буданов назвав критичну дату для ворога
Окупанти зіткнуться з труднощами через тому від війни, запевнив Буданов
фото: glavcom.ua

За даними глави військової розвідки, наближається час, коли окупантам доведеться або оголошувати мобілізацію, або зменшувати інтенсивність бойових дій. Але станеться це через рік

Улітку 2025 року Росія нарешті відчує суттєвий негативний вплив війни, зокрема дасться взнаки економічний спад та втома від бойових дій. Саме тому ворог, очікуючи наближення кризового періоду, зараз прискорився на фронті. Про це під час виступу на ювілейній ХХ зустрічі Ялтинської європейської стратегії заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами очільника військової розвідки, в деяких секторах військово-промислового комплексу росіяни не показують суттєвого прогресу. Наприклад, за даними Буданова, росіяни планують виготовити на 2024 рік 12 винищувачів Су-57, 149 танків Т-90М. На думку топрозвідника, це незначні показники для такої потуги, як Росія. При цьому Буданов визнає значний прорив ворога у виробництві КАБів та ракет до комплексів «Іскандер». Ці види озброєння нині створюють найбільше проблем для оборонців України.

Буданов переконаний, що у наступному році окупанти зіткнуться із труднощами соціально-психологічного плану, зокрема втомою від війни. Нині із цим у Росії намагаються боротися за допомогою пропаганди, зокрема, розповідають із телевізора, що вже вдалося захопити 30% території України. І це відверто бадьорить росіян. Крім того, тим, хто піде вбивати українців, пропонують високу заробітну платню та повний соцпакет, зокрема, значну одноразову допомогу, та суттєві виплати при загибелі і пораненні

«Зараз пішов спад добровольців, тож у певних районах Росії почали піднімати виплати. Наприклад, у Москві вони вищі, тож звідти і новоприбулих до війська більше. Усім, хто долучиться до армії, обіцяють близько двох мільйонів рублів», – повідомив Буданов.

Хоча гроші немалі, потік охочих піти на війну до літа 2025 року має знизитися, запевняє Буданов. Тож Росії доведеться або оголошувати мобілізацію, або зменшувати інтенсивність бойових дій.

13 та 14 вересня у столиці України відбулася конференція YES-2024 (Ялтинська європейська стратегія). Це 20-й за рахунком форум. Його історія розпочалася 1 липня 2004 року. Тоді Ялтинська Європейська Стратегія провела свою першу зустріч у Лівадійському палаці в Ялті в українському Криму. У 2013 році, через окупацію Криму Російською Федерацією, YES була змушена перенести щорічні заходи до Києва. У рамках YES українські політики, експерти, лідери громадянського суспільства та бізнесу зустрічалися з міжнародними політиками. Засновником конференції є мільярдер Віктор Пінчук.

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Теги: росіяни ворог Кирило Буданов гроші окупанти росія

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