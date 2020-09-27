Азербайджан оголосив про перехід в наступ по всій лінії фронту в Нагірному Карабасі



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У Нагірному Карабасі почалися бої

У Нагірному Карабасі почалися бої

У Нагірному Карабасі сьогодні, 27 вересня, різко загострилася ситуація і почалися військові дії після прямого зіткнення збройних сил Вірменії та Азербайджану. В ході боїв знищено три азербайджанських танки і 12 зенітних установок Вірменії. Про це повідомляє Telegram-канал «РИА Новости».

Так, в пресслужбі Міноборони Вірменії стверджують, що відбили атаки Азербайджану в яких противник втратив три одиниці важкої бойової техніки і невідому кількість солдатів, бої тривають.

Своєю чергою, Баку повідомляє про знищення 12 ЗРК Вірменії і анонсує початок контрнаступальної операції по всій лінії фронту для забезпечення безпеки мирного населення.

Прессекретар міноборони Вірменії Шушан Степанян заявив наступне: «Як зазначив командувач армією оборони Арцаха генерал-майор Джалал Арутюнян, азербайджанські війська о 07:10 (6:10 за Києвом) перейшли в наступ по всій лінії зіткнення, але були відкинуті назад. Противник зазнав людські та матеріальні втрати. Зокрема, три танки. Бої тривають».

Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що азербайджанські ЗС почали наступ в напрямку Нагорного Карабаху. Згідно з інформацією МЗС Вірменії, армія Азербайджану бомбить населені пункти, в тому числі і столицю невизнаної республіки Степанакерт.

Своєю чергою в Баку назвали свою версію конфлікту. «Командування ЗС Азербайджану прийняло рішення щодо початку контрнаступальної операції по всій лінії фронту. З метою запобігання бойової активності ЗС Вірменії, забезпечення безпеки цивільного населення, командуванням азербайджанської армії прийнято рішення про початок контрнаступальної операції по всій лінії фронту», – заявили в пресслужбі Міноборони.

На Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли в напрям азербайджанських прикордонників. Стало відомо про двох збитих вертольотах і трьох безпілотниках.

Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Як повідомлялося, спільні азербайджано-турецькі двотижневі військові навчання починаються 29 липня, на тлі загострення обстановки на кордоні Азербайджану і Вірменії. Азербайджано-турецькі навчання пройдуть в Азербайджані з 29 липня до 10 серпня.

Нагадаємо, в середині липня між Азербайджаном і Вірменією відбулося військове загострення, в результаті якого загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення. В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану. Баку покладає відповідальність за перший удар на Єреван. Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни зазнали втрат, зокрема, серед вищого військового керівництва.