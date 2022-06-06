  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
  4. Росіяни перейменували завод Renault на «Москвич»
рус
    У світі

    Росіяни перейменували завод Renault на «Москвич»

    документ
    Колишній завод Renault у Москві - Росіяни перейменували завод Renault на «Москвич»
    Колишній завод Renault у Москві
    фото з відкритих джерел

    Влада Москви відновить виробництво легкових автомобілів під брендом «Москвич»

    Колишній завод Renault в Москві – ЗАТ «Рено Росія» – офіційно перейменували на АТ «Московський автомобільний завод Москвич».

    Відповідні зміни до реєстру внесли 3 червня, там же зафіксовано і зміну керівника – замість Яна Птачека ним став заступник голови Дептрансу Дмитро Пронін.

    Виписка про перейменування заводу

    Виписка про перейменування заводу

    Також зазначається, що співвласником компанії є ТОВ «Центр розвитку технологій», яка контролюється департаментом майна Москви.

    Раніше Лукашенко засумував, що доведеться пересідати з «Мерседеса» на «Москвич».

    Росіяни планують випускати на вкрадених у Renault заводах старі радянські бренди, «Лада» і «Москвич», а у майбутньому – електроавтомобілі.

    Теги: росія окупанти війна завод Україна окупація Renault #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росіяни перейменували завод Renault на «Москвич»