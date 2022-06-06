Росіяни перейменували завод Renault на «Москвич»

Влада Москви відновить виробництво легкових автомобілів під брендом «Москвич»

Колишній завод Renault в Москві – ЗАТ «Рено Росія» – офіційно перейменували на АТ «Московський автомобільний завод Москвич».

Відповідні зміни до реєстру внесли 3 червня, там же зафіксовано і зміну керівника – замість Яна Птачека ним став заступник голови Дептрансу Дмитро Пронін.

Виписка про перейменування заводу

Також зазначається, що співвласником компанії є ТОВ «Центр розвитку технологій», яка контролюється департаментом майна Москви.

Раніше Лукашенко засумував, що доведеться пересідати з «Мерседеса» на «Москвич».

Росіяни планують випускати на вкрадених у Renault заводах старі радянські бренди, «Лада» і «Москвич», а у майбутньому – електроавтомобілі.