Бахрейн та Ізраїль встановлять дипломатичні відносини



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Ізраїль установить дипвідносини ще з однією арабською державою

Ізраїльський прем’єр розцінив зближення двох країн як «нову еру миру»

Королівство Бахрейн стало другою країною Перської затоки після ОАЕ, яка вирішила встановити дипломатичні відносини з Ізраїлем.

Про це повідомляє DW.

Таку заяву зробили президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу після телефонної розмови з королем Бахрейну Хамадом Ібн Ісою Аль-Халіфою.

«Сьогодні черговий історичний прорив! Наші двоє великих друзів – Ізраїль та Королівство Бахрейн – домовилися про мирну угоду», – написав Трамп у Твіттері.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2020

Своєю чергою ізраїльський прем’єр розцінив зближення двох країн як «нову еру миру». «Ми багато років вкладали в мир», і тепер він «принесе великі інвестиції в економіку Ізраїлю», заявив Нетаньяху у відеозверненні.

Зазначається, що нормалізацію відносин між Ізраїлем і Бахрейном уже привітав Єгипет. Це важливий крок для встановлення стабільності й миру на Близькому Сході, підкреслив президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі. За його словами, зближення двох країн сприятиме «справедливому і довгострокового вирішення палестинського питання».

Як повідомлялося, 13 серпня Ізраїль та Об’єднані Арабські Емірати домовилися про встановлення дипломатичних відносин.