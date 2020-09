Бахрейн та Ізраїль встановлять дипломатичні відносини

Ізраїльський прем’єр розцінив зближення двох країн як «нову еру миру»

Королівство Бахрейн стало другою країною Перської затоки після ОАЕ, яка вирішила встановити дипломатичні відносини з Ізраїлем.

Про це повідомляє DW.

Таку заяву зробили президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу після телефонної розмови з королем Бахрейну Хамадом Ібн Ісою Аль-Халіфою.

«Сьогодні черговий історичний прорив! Наші двоє великих друзів – Ізраїль та Королівство Бахрейн – домовилися про мирну угоду», – написав Трамп у Твіттері.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days!