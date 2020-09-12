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    У світі

    Бахрейн та Ізраїль встановлять дипломатичні відносини

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    Ізраїль установить дипвідносини ще з однією арабською державою - Бахрейн та Ізраїль встановлять дипломатичні відносини
    Ізраїль установить дипвідносини ще з однією арабською державою

    Ізраїльський прем’єр розцінив зближення двох країн як «нову еру миру»

    Королівство Бахрейн стало другою країною Перської затоки після ОАЕ, яка вирішила встановити дипломатичні відносини з Ізраїлем.

    Про це повідомляє DW.

    Таку заяву зробили президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу після телефонної розмови з королем Бахрейну Хамадом Ібн Ісою Аль-Халіфою.

    «Сьогодні черговий історичний прорив! Наші двоє великих друзів – Ізраїль та Королівство Бахрейн – домовилися про мирну угоду», – написав Трамп у Твіттері.

    Своєю чергою ізраїльський прем’єр розцінив зближення двох країн як «нову еру миру». «Ми багато років вкладали в мир», і тепер він «принесе великі інвестиції в економіку Ізраїлю», заявив Нетаньяху у відеозверненні.

    Зазначається, що нормалізацію відносин між Ізраїлем і Бахрейном уже привітав Єгипет. Це важливий крок для встановлення стабільності й миру на Близькому Сході, підкреслив президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі. За його словами, зближення двох країн сприятиме «справедливому і довгострокового вирішення палестинського питання».

    Як повідомлялося, 13 серпня Ізраїль та Об’єднані Арабські Емірати домовилися про встановлення дипломатичних відносин.

     

    США Ізраїль ОАЕ
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