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    Барбадос став республікою

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    Барбадос офіційно став республікою та вийшов зі складу Сполученого Королівства - Барбадос став республікою
    Барбадос офіційно став республікою та вийшов зі складу Сполученого Королівства
    фото з відкритих джерел

    Острівна держава офіційно вийшла з-під корони Великої Британії

    Карибська держава Барбадос із сьогоднішнього дня перестає підкорятися британській королеві Єлизаветі II. У день 55-ї річниці незалежності від Великої Британії Барбадос змінює статус – із конституційної монархії перетвориться на республіку. Попереду у мешканців острова – затвердження першого президента та ухвалення нової конституції. Як повідомляють Reuters та The Guardian, опівночі 30 листопада на площі Героїв у Бриджтауні спустили королівський прапор та оголосили про перехід Барбадосу до нового конституційного статусу.

    Суддя та колишня послиня Сандра Мейсон склала присягу на вірність свої країні та стала першою президенткою Барбадосу. Сотні людей на мосту Чемберлен у столиці вітали нову очільницю країну. На площі пролунав національний гімн та салют із 21 гармати.

    Від королівської родини на церемонію прибув спадкоємець престолу принц Чарльз. Як пише Reuters, він стояв похмуро, коли приспустили королівський прапор.

    «Створення цієї республіки пропонує новий початок. З найтемніших днів нашого минулого та жахливих часів рабства, що назавжди заплямує нашу історію, люди цього острова прокладали свій шлях із надзвичайною силою духу», – сказав принц Чарльз у промові.

    Королева Єлизавета II надіслала Барбадосу привітання зі знаменним днем та побажала щастя, миру та процвітання.

    Урочиста церемонія продовжувалася барбадоською музикою та танцями, а політики виголошували промову про кінець колоніалізму. Крім того, церемонію відвідала барбадоська співачка Ріанна, якій присвоїли статус Національного героя.

    Барбадос здобув незалежність у 1966 році, проте, як у випадку з багатьма іншими колишніми колоніями Великої Британії, королева залишилася офіційним главою держави.

    Для оцінки можливості переходу до республіканської форми правління на Барбадосі у 1979 році була заснована так звана Комісія Коксу, але тоді вона дійшла висновку, що народ не бажає розлучатися з монархією.

    Проте вже у 1998 році Комісія з перегляду конституції Барбадосу рекомендувала острову статус республіки, а тодішній прем'єр країни Фрейндель Стюарт відкрито заявив, що настав час здійснити перехід від монархії до республіки.

    Барбадос – одна з 16 країн, де Єлизавета II, як і раніше, залишається главою держави. Роль ця здебільшого символічна, навіть у самій Великій Британії.

    Зміна статусу Барбадосу може сприяти обговоренню подібних пропозицій в інших колишніх британських колоніях, сувереном яких є королева Єлизавета, серед яких Ямайка, Австралія та Канада.

    Останнім часом і Ямайка подумує про те, щоб самостійно обирати главу держави, принаймні, саме в цьому бачить пріоритетне завдання свого уряду прем'єр-міністр Ендрю Холнесс.

    Теги: прапор незалежність Велика Британія держава Принц Чарльз Ямайка
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    Барбадос став республікою